Как креативно украсить бутерброды к праздничному столу

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Бутерброды - холодная закуска, которую обожают все. Подают на дни рождения, свадьбы и даже поминки. Рецептов множество, от классических с колбасой или сыром до многослойных из различных сортов мяса, рыбы, овощей, зелени, соусов или паштетов.

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Важную роль играет не только вкус, но и внешний вид. Чтобы блюдо выглядело аппетитно, следует правильно подать. Самые креативные идеи собраны в фотогалерее.