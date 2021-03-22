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воскресенье, 28 марта 2021 02:28

Как креативно украсить бутерброды к праздничному столу
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Закуску следует подавать сразу же после приготовления.
Фото: idei-dekoru.com
Закуску следует подавать сразу же после приготовления.
Закуску следует подавать сразу же после приготовления.
Закуску следует подавать сразу же после приготовления.
Закуску следует подавать сразу же после приготовления.

Бутерброды - холодная закуска, которую обожают все. Подают на дни рождения, свадьбы и даже поминки. Рецептов множество, от классических с колбасой или сыром до многослойных из различных сортов мяса, рыбы, овощей, зелени, соусов или паштетов.

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Важную роль играет не только вкус, но и внешний вид. Чтобы блюдо выглядело аппетитно, следует правильно подать. Самые креативные идеи собраны в фотогалерее.

Победительница 1-го сезона "Мастер Шеф" Светлана Шептуха рассказала о трех простых, а главное вкусных и изысканных маринада для курицы, которые способны разнообразить привычный вкус птицы.

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