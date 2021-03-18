Как изменить вкус курицы до неузнаваемости. Победительница "Мастер Шеф" назвала три маринада для мяса

В зависимости от маринада вкус одного и того же мясного блюда может кардинально отличаться. Поэтому к его выбору следует подойти внимательно. Существует множество вариантов: острый, соленый, сладкий, кисло-сладкий, с добавлением алкоголя, трав, овощей и других ингредиентов.
"Если хочется разнообразить обычные блюда, например, курицу - готовлю особые маринады для мяса. Они меняют вкус блюда до неузнаваемости, - добавляет шеф-повар.
Маринад острый чили
Ингредиенты:
корень имбиря - 1 шт.
чеснок - 2 зубца
лимон - 1 шт.
сахар - 1 ч. л.
коньяк - 2 ст. л.
мускатный орех - 1 ч. л.
соус "острый чили" - по вкусу
соль - по вкусу
Приготовление:
Корень имбиря, чеснок, цедру лимона натереть на мелкой терке и выжать сок. Смешать чеснок, имбирь, лимонный сок и цедру, сахар, коньяк, мускатный орех и соус "острый чили", или любой другой по вкусу. Обтереть им курицу со всех сторон и оставить мариноваться на ночь в холодильнике.
Имбирно-лаймовый маринад
Ингредиенты:
петрушка - 3 веточки
лайм или лимон - 1 шт.
масло - 2 ст. л.
мята - 1 веточка
перец чили - 1 шт.
соль - по вкусу
Приготовление:
Петрушку, мяту, корень имбиря и перец чили мелко нарезать. Натереть на мелкую терку цедру лайма, или лимона и выжать из него сок. Соединить все ингредиенты с маслом. В готовом маринаде выдерживаю курицу минимум 4 часа.
Луковый маринад
Ингредиенты:
лук 1 шт.
чеснок - 1 зубец
масло - 3 ст. л.
соль - по вкусу
соевый соус - 2 ст. л.
розмарин - по вкусу
Приготовление:
Для лукового маринада в блендере смешать лук, чеснок, масло, соевый соус и розмарин по желанию. Взбить до однородности и мариновать в нем мясо не менее шести часов. Перед жаркой очистить курицу от маринада, чтобы не подгорела.
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