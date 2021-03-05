Чем удивить на 8 марта: Глинская научила готовить легкий праздничный салат

Елизавета Глинская посоветовала приготовить весенний салат из свеклы. Он легок в исполнении и витаминный. Для его приготовления вам потребуется несколько минут, если заранее сварить свеклу.
Его вкус обогатит сыр фета и кедровые орехи.
Об этом повар написала в своем Инстаграм.
Ингредиенты:
300 г вареной свеклы
15 г кедровых орехов
70 г сыра фета
10 мл оливкового масла
соль по вкусу
Приготовление:
Нарезать свеклу тонкими кольцами, выложите ее на тарелку. Кедровые орешки обжарьте на сухой сковороде и посыпьте ими свеклу.
Измельчить руками сыр и посыпать им салат.
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Выложить сверху листья салата и полить оливковым маслом. По желанию посолить.
Кроме салата, на столе должны быть и другие закуски. Чтобы не готовить банальных блюд, можно нафаршировать яйца различными начинками.
Тогда Вы по-новому откроете вкус этой закуски. Каждый обязательно найдет для себя что-то особенно вкусное.
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