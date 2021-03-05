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пятница, 05 марта 2021 13:19

Чем удивить на 8 марта: Глинская научила готовить легкий праздничный салат

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Чем удивить на 8 марта: Глинская научила готовить легкий праздничный салат
Салат Лизы Глинской сможет приготовить и ленивый. Фото: instagram.com

Елизавета Глинская посоветовала приготовить весенний салат из свеклы. Он легок в исполнении и витаминный. Для его приготовления вам потребуется несколько минут, если заранее сварить свеклу.

Его вкус обогатит сыр фета и кедровые орехи.

Об этом повар написала в своем Инстаграм.

Ингредиенты:

300 г вареной свеклы

15 г кедровых орехов

70 г сыра фета

10 мл оливкового масла

соль по вкусу

Приготовление:

Нарезать свеклу тонкими кольцами, выложите ее на тарелку. Кедровые орешки обжарьте на сухой сковороде и посыпьте ими свеклу.

Измельчить руками сыр и посыпать им салат.

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Выложить сверху листья салата и полить оливковым маслом. По желанию посолить.

Кроме салата, на столе должны быть и другие закуски. Чтобы не готовить банальных блюд, можно нафаршировать яйца различными начинками.

Тогда Вы по-новому откроете вкус этой закуски. Каждый обязательно найдет для себя что-то особенно вкусное.

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Дата
05
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