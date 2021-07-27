Как хранить мясо без холодильника - пять проверенных способов

 
Ексклюзивы
1/5
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 207
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 3627
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 531
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 405
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1044
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 396
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
7
6
10
28
12
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Сладкий праздник: как организовать банкет к детскому дню рождения
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Рекорд впечатляет: испекли самый большой в Украине малиновый пирог
Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт
Самый большой торт весит, как грузовик: интересные факты о популярный десерт
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Жуткие и роскошные одновременно: показали овощи, которые наводят ужас
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
Талантливые самоучки похвастались впечатляющими блюдами
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Как приготовить простой пирог с курицей: рецепт от Клопотенко
Как приготовить простой пирог с курицей: рецепт от Клопотенко
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Сочный бургер: как приготовить идеальную котлету
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Лакомство с детства: как приготовить ягодный кисель по рецепту Глинской
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Как приготовить популярный тертый пирог: рецепт от Глинской
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1521
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1125
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 423
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1341
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1404
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
среда, 28 июля 2021 14:36

Как хранить мясо без холодильника - пять проверенных способов

  Комментировать
Как хранить мясо без холодильника - пять проверенных способов
Мед защищает мясо от порчи и без холодильника. Фото: korysni-porady.info

Летом трудно сохранить мясо свежим, особенно с перебоями электричества или на природе. Там нет холодильника, поэтому надо пользоваться различными хитростями.

Молоко

Мясо помыть и залить молоком, чтобы полностью покрыло. Так продукт останется свежим 2 дня.

Соевый соус

В банку положить мясо, залить соусом и добавить немного соли. Банку закрыть крышкой так, чтобы внутрь не попадал воздух. Так бактерии не будут размножаться и продукт останется свежим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешево и вкусно: как приготовить три блюда из одной курицы

Перченая вода

Кусок мяса помыть, посушить и положить в миску с водой, в которую добавить столовую ложку красного или черного перца. Поставить в прохладное место.

Мед

Всю поверхность мяса покрыть медом, который образует пленку, которая не позволяет бактериям размножаться. Так оно будет свежим.

Жир

Вместо меда можно взять свиной жир. После обработки продукт следует завернуть в пергамент и положить в тень.

Залогом идеального бургера есть булка и котлета. Секретом приготовления мясной части блюда, поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

idea.24tv.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как хранить мясо без холодильника - пять проверенных способов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Кучма ушел с должности

Университет принял первых студентов в арендованных комнатах

На берегу реки нашли залежи золота

От землетрясения погибли более 250 тыс. человек

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8829
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 7434
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 5184
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4194
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 3888
Кухня
Минимум усилий и максимум вкуса: как приготовить аппетитный кабачковым завтрак
Минимум усилий и максимум вкуса: как приготовить аппетитный кабачковым завтрак Просмотров: 243
Абрикосовый джем: как приготовить сладкий десерт на зиму
Абрикосовый джем: как приготовить сладкий десерт на зиму Просмотров: 162
Дешево и вкусно: как приготовить три блюда из одной курицы
Дешево и вкусно: как приготовить три блюда из одной курицы Просмотров: 2079
Ленивые завтраки для субботнего утра: как приготовить простые и вкусные блюда на скорую руку
Ленивые завтраки для субботнего утра: как приготовить простые и вкусные блюда на скорую руку
 Просмотров: 2853
Как приготовить ресторанные блюда за полчаса - подсказки для ленивых
Как приготовить ресторанные блюда за полчаса - подсказки для ленивых Просмотров: 2529
Больше всего комментируют
9
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Погано тебе розумію
2
Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на $1млн
Голосов: 73
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть