Как хранить мясо без холодильника - пять проверенных способов

Мед защищает мясо от порчи и без холодильника. Фото: korysni-porady.info

Летом трудно сохранить мясо свежим, особенно с перебоями электричества или на природе. Там нет холодильника, поэтому надо пользоваться различными хитростями.

Молоко

Мясо помыть и залить молоком, чтобы полностью покрыло. Так продукт останется свежим 2 дня.

Соевый соус

В банку положить мясо, залить соусом и добавить немного соли. Банку закрыть крышкой так, чтобы внутрь не попадал воздух. Так бактерии не будут размножаться и продукт останется свежим.

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Перченая вода

Кусок мяса помыть, посушить и положить в миску с водой, в которую добавить столовую ложку красного или черного перца. Поставить в прохладное место.

Мед

Всю поверхность мяса покрыть медом, который образует пленку, которая не позволяет бактериям размножаться. Так оно будет свежим.

Жир

Вместо меда можно взять свиной жир. После обработки продукт следует завернуть в пергамент и положить в тень.

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