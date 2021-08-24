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вторник, 31 августа 2021 09:54

Как быстро сделать идеальные сырники: пять рецептов от диетолога

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Как быстро сделать идеальные сырники: пять рецептов от диетолога
Нежные сырники делают из рисовой мукой и кокосовым маслом. Фото: instagram.com/yulia_dietolog

Идеальный завтрак или десерт на обед - сырники. Это вкусное блюдо обожают миллионы людей. Есть сотни рецептов и каждый может выбрать свой. Чтобы не тратить много времени и усилий, можно приготовить какой из этих пяти вариантов.

Об этом пишет диетологиня Юлия Шевчук в Инстаграм.

"Сырники, приготовленные по этим рецептам, получаются рыхлыми но не разваливаются. А секрет прост - рисовая мука вместо пшеничной. Это позволяет сырники быть нежными и хорошо держать форму", - поделилась Юлия Шевчук.

1. Классические

Ингредиенты:

400 г пастообразного сыра

40 г рисовой муки

1 яйцо

1 банан

Приготовление:

Все ингредиенты необходимо смешать, сформировать сырники и обжарить на кокосовом масле.

2. Сырные

Ингредиенты:

200 г сыра

15 г рисовой муки

1 яйцо

15 г кукурузного крахмала

50 г твердого тертого сыра

приготовление:

Все нужно смешать, сформировать сырники и обжарить до золотистого цвета на среднем огне.

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3. Финиковые

Ингредиенты:

300 г сыра

2 ст. л. муки

1 яйцо

10 фиников мелко порезанных

1 ч. л. разрыхлителя

Приготовление:

Смешать все ингредиенты и замесить тесто. Сформировать сырники и обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавать со сметаной, медом или любимым вареньем.

4. Ягодные

Ингредиенты:

400 г сыра

40 г рисовой муки

1 яйцо

150 г ягод

½ сбитого банана

Приготовление:

Смешать творог, яйцо, муку и сахар. Творожную массу разделить на небольшие шарики по 60 г, сформировать из них сырники и с двух сторон обжарить на сковороде.

5. Шоколадные

Ингредиенты:

250 г сыра

4 ст. л. манки

1 яйцо

2 ст. л. какао

1 банан

Приготовление:

Творог пропустить через мясорубку или протереть сквозь сито. Добавить все остальные продукты и сформировать сырники, обжарить. Подать со сметаной и любимым джемом.

Утром трудно проснуться не то, что стоять долго у плиты. Спасет омлет, который придумали французы. Он сытный и очень простой в приготовлении, поэтому не займет у вас много времени, но при этом насытит организм на половину дня, так и придаст ему достаточно энергии, поскольку яйца являются белковым продуктом.

Омлет полюбили готовить и в других странах. Итальянцы делают свой вариант - фритатту, испанцы - тортилью, японцы - омуретсу, татары - тунтерму, в Древнем Риме омлеты были десертами, которые готовились с медом. А для Украинской омлет - это утренняя воздушная блюдо.

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