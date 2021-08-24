Как быстро сделать идеальные сырники: пять рецептов от диетолога

Идеальный завтрак или десерт на обед - сырники. Это вкусное блюдо обожают миллионы людей. Есть сотни рецептов и каждый может выбрать свой. Чтобы не тратить много времени и усилий, можно приготовить какой из этих пяти вариантов.
Об этом пишет диетологиня Юлия Шевчук в Инстаграм.
"Сырники, приготовленные по этим рецептам, получаются рыхлыми но не разваливаются. А секрет прост - рисовая мука вместо пшеничной. Это позволяет сырники быть нежными и хорошо держать форму", - поделилась Юлия Шевчук.
1. Классические
Ингредиенты:
400 г пастообразного сыра
40 г рисовой муки
1 яйцо
1 банан
Приготовление:
Все ингредиенты необходимо смешать, сформировать сырники и обжарить на кокосовом масле.
2. Сырные
Ингредиенты:
200 г сыра
15 г рисовой муки
1 яйцо
15 г кукурузного крахмала
50 г твердого тертого сыра
приготовление:
Все нужно смешать, сформировать сырники и обжарить до золотистого цвета на среднем огне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глинская рассекретила идеальный рецепт яблочного повидла
3. Финиковые
Ингредиенты:
300 г сыра
2 ст. л. муки
1 яйцо
10 фиников мелко порезанных
1 ч. л. разрыхлителя
Приготовление:
Смешать все ингредиенты и замесить тесто. Сформировать сырники и обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Подавать со сметаной, медом или любимым вареньем.
4. Ягодные
Ингредиенты:
400 г сыра
40 г рисовой муки
1 яйцо
150 г ягод
½ сбитого банана
Приготовление:
Смешать творог, яйцо, муку и сахар. Творожную массу разделить на небольшие шарики по 60 г, сформировать из них сырники и с двух сторон обжарить на сковороде.
5. Шоколадные
Ингредиенты:
250 г сыра
4 ст. л. манки
1 яйцо
2 ст. л. какао
1 банан
Приготовление:
Творог пропустить через мясорубку или протереть сквозь сито. Добавить все остальные продукты и сформировать сырники, обжарить. Подать со сметаной и любимым джемом.
Утром трудно проснуться не то, что стоять долго у плиты. Спасет омлет, который придумали французы. Он сытный и очень простой в приготовлении, поэтому не займет у вас много времени, но при этом насытит организм на половину дня, так и придаст ему достаточно энергии, поскольку яйца являются белковым продуктом.
Омлет полюбили готовить и в других странах. Итальянцы делают свой вариант - фритатту, испанцы - тортилью, японцы - омуретсу, татары - тунтерму, в Древнем Риме омлеты были десертами, которые готовились с медом. А для Украинской омлет - это утренняя воздушная блюдо.
Комментарии