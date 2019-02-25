Хрустящие деруны с начинками: 5 оригинальных рецептов

Деруны - не только ежедневная закуска, но и праздничное блюдо. Для этого у них добавляют начинки или готовят соусы.

Автор: liza.ua

Какие рассказывает Игорь Мостипан, повар ресторана "Колыба", из города Яремче Ивано-Франковской области.

Для разнообразия вкуса, деруны еще и запекают или подливают темного пива. Оно при жарке добавляют карамельного привкуса.

С пивом

Почистить и натереть на мелкой терке 5-6 картофелин и 1 лук. Мелко нарезать 100 г вареной колбасы. Посолить, поперчить, вбить 1 яйцо и перемешать. Налить 50 мл темного пива и перемешать. Всыпать 50 г муки, ½ ч. л. сушеного майорана и еще раз перемешать. В разогретое масло выложить тесто столовой ложкой выкладывать тесто и обжарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

С плавленым сырком

Килограмм очищенного картофеля натереть на мелкой терке. Посолить по вкусу, добавить горсть отварного риса, пучок зеленого лука, 3 яйца и 3 ст. л. муки. Перемешать и ложкой положить на раскаленную сковороду. Сверху по центру - ломтик плавленого сыра и снова ложку картофеля.

С курицей

Куриное филе порезать мелкими кубиками. Натереть 500 г картофеля на средней терке и смешать с мясом. Добавить 2 ст. л. муки, 1 ст. л. порезанного укропа и 1 яйцо. Насыпать по вкусу соль и черный молотый перец. Перемешать и поджарить на сковороде на среднем огне до золотистой корочки.

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Печеные с сыром

Почистить 6 картофелин на мелкой терке. Смешать с 2 порезанными зубчика чеснока, 1 яйцо, черный молотый перец и соль. Перемешать и ложкой выложить тесто на сковороду. Обжаривать с двух сторон до образования красивой золотистой корочки. Почистить и нарезать полукольцами 2 луковицы. Обжарить до готовности на растительном масле. Натереть на крупной терке 150 г твердого сыра. Готовые деруны выложить на противень, а затем на каждый - лук и сыр. Запекать в духовке 10 минут пока сыр не расплавится.

Автор: ukr.segodnya.ua

В горшках с грибами

Порезать 300 г курятины мелкими кусками и поджарить на масле. Добавить порезанные соломкой 300 грамм шампиньонов и две луковицы. Обжарить все до золотистого цвета, посолить и поперчить. Натереть на мелкой терке 1 кг картофеля. Добавить 1 яйцо, 2 ст л муки, 1/2 ч. Л. соли и 1/3 ч. л. черного молотого перца. Перемешать и жарить драники. Положить их в горшки слоями и мясными-грибную зажарку. На каждый слой налить 2 ст. л. сметаны и закрыть горшочки крышками. Запекать в духовке 20 мин.

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