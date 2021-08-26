Глинская рассекретила идеальный рецепт яблочного повидла

В Украине начинают созревать первые яблоки, а это значит, что время готовить ароматное повидло. Одним из самых вкусных и простых рецептов поделился кондитер Елизавета Глинская.

Автор: Liza Glinskaya/facebook Яблочное повидло - отличная начинка для различных пирогов.

Ингредиенты:

яблоки - 3 кг,

сахар - 1 кг,

лимонная кислота - 1/2 ч. л.

вода - 150 мл,

пектин - 10 г.

Приготовление:

Очищенные от середины яблоки засыпать в кастрюлю. Влить воду. Накрыть крышкой и варить на среднем огне, пока плоды не станут мягкими. Снять кастрюлю с плиты и перетереть яблоки через сито. Добавить сахар, лимонную кислоту и смешать. Переложить в кастрюлю и готовить на слабом огне в течение часа, периодически помешивая. Добавить пектин с сахаром. Проварите еще 2-3 минут и снять с плиты. Разлить повидло в заранее подготовленные банки и закрыть крышкой.

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