Глинская поделилась рецептом аппетитной курицы в апельсиновом соусе. Фото: Liza Glinskaya / facebook.

Есть сотни рецептов приготовления птицы. Ее запекают, тушат и жарят. Кроме этого вкус зависит от специй и соуса, в котором маринуют или тушат мясо. Одним из самых вкусных способов приготовления поделилась кондитер Елизавета Глинская.

"Курица в апельсиновом соусе - одна из моих любимых рецептов. В моей семье ее съедают мгновенно, но это поправимо - курочка легко готовится", - рассказала Глинская.

Ингредиенты:

куриная грудка - 500 г,

апельсин - 2 шт.,

чеснок - 2 зубца,

чили - по вкусу,

мука - 30 г,

мед - 15 г,

масло - 10 мл.,

имбирь - ½ ч. л.,

соль - по вкусу.

Приготовление:

Очищенное филе нарезать на небольшие куски. Добавить специи. Для маринада смешать цедру половины апельсина, сок, мед, измельченный чеснок, имбирь и чили. Посыпать мясо мукой и обжарить на сковороде по 2 мин с каждой стороны и убрать со сковородки. Влить соус, выложить курицу и готовить до загустения. Подать с любимым гарниром.

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С одной курицы легко сделать три блюда на четырех человек. Секрет в правильном распределении тушки. Отделить бедра, разрезая по суставах. Делить каждое на две части - на бедро и голень.