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воскресенье, 25 июля 2021 02:28

Дешево и вкусно: как приготовить три блюда из одной курицы

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С одной курицы легко сделать три блюда на четырех человек. Секрет в правильном распределении тушки. Отделить бедра, разрезая по суставах. Делить каждое на две части - на бедро и голень.

Отделить крылья. Разделить тушку на две части, разрезая параллельно позвоночнику - на спинку и грудку.

1. Куриный суп

Автор: liter.kz
 

Его готовят из позвоночника и костей от кома. Он вкусным получается с имбирем, лапшой и овощами. Имбирь придает супу азиатский акцент. На основе куриного бульона можно приготовить множество вкусных супов, как совсем легких - диетических, так и наваристых.

2. Сэндвич с куриной грудкой

Автор: khmelnytsky.com.ua
 

Филе куриной грудки посыпать специями, заворачивают в фольгу и запекать 30 мин. За 10 мин. до окончания приготовления фольгу раскрыть, чтобы курица подрумянилась. Ее охладить и можно класть в сэндвичи, которые подойдут для завтрака, для перекуса на работе или в школе. Универсальный рецепт - с хлебом для тостов, помидором и авокадо.

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3. Фрикассе из курицы с грибами

Автор: myastoriya.com.ua
 

Фрикасе переводится с французского переводится как "любая всячина". Это рагу из говядины, птицы или крольчатины в белом соусе. Мясо нарезают небольшими кусочками. Жарят на сливочном масле, а затем тушат в сливках и с овощами.

Фрикасе предусматривает гарнир из риса или кускуса, который можно полить остатками соуса.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом пирога с курицей и шампиньонами. Готовится просто и быстро. Вместо птицы и грибов можно использовать любую начинку по вкусу - сладкую или соленую.

"Пироги из слоеного теста - это волшебная палочка на кухне, поэтому готовим пирог с курицей, шампиньонами и сыром. Заворачивать в тесто можно что угодно - и мясо, и овощи, и фрукты с ягодами, а также крупы. Все будет вкусно. вот и я решил приготовить вкусный закрытый пирог с куриными бедрами и шампиньонами ", - сказал Клопотенко.

goodhouse.ru
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