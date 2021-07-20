Дешево и вкусно: как приготовить три блюда из одной курицы

С одной курицы легко сделать три блюда на четырех человек. Секрет в правильном распределении тушки. Отделить бедра, разрезая по суставах. Делить каждое на две части - на бедро и голень.

Отделить крылья. Разделить тушку на две части, разрезая параллельно позвоночнику - на спинку и грудку.

1. Куриный суп

Автор: liter.kz

Его готовят из позвоночника и костей от кома. Он вкусным получается с имбирем, лапшой и овощами. Имбирь придает супу азиатский акцент. На основе куриного бульона можно приготовить множество вкусных супов, как совсем легких - диетических, так и наваристых.

2. Сэндвич с куриной грудкой

Автор: khmelnytsky.com.ua

Филе куриной грудки посыпать специями, заворачивают в фольгу и запекать 30 мин. За 10 мин. до окончания приготовления фольгу раскрыть, чтобы курица подрумянилась. Ее охладить и можно класть в сэндвичи, которые подойдут для завтрака, для перекуса на работе или в школе. Универсальный рецепт - с хлебом для тостов, помидором и авокадо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как приготовить ресторанные блюда за полчаса - подсказки для ленивых

3. Фрикассе из курицы с грибами

Автор: myastoriya.com.ua

Фрикасе переводится с французского переводится как "любая всячина". Это рагу из говядины, птицы или крольчатины в белом соусе. Мясо нарезают небольшими кусочками. Жарят на сливочном масле, а затем тушат в сливках и с овощами.

Фрикасе предусматривает гарнир из риса или кускуса, который можно полить остатками соуса.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом пирога с курицей и шампиньонами. Готовится просто и быстро. Вместо птицы и грибов можно использовать любую начинку по вкусу - сладкую или соленую. "Пироги из слоеного теста - это волшебная палочка на кухне, поэтому готовим пирог с курицей, шампиньонами и сыром. Заворачивать в тесто можно что угодно - и мясо, и овощи, и фрукты с ягодами, а также крупы. Все будет вкусно. вот и я решил приготовить вкусный закрытый пирог с куриными бедрами и шампиньонами ", - сказал Клопотенко.