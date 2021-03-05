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пятница, 05 марта 2021 16:06

Гениальное сделать просто: Эктор Хименес-Браво дал фирменный рецепт макарон

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Популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво научил готовить быстрое блюдо. Это острые макароны с сыром. Они нравятся легкостью приготовления и пикантным вкусом.

Автор: ukr.media
  Острые макароны с сыром от Эктора Хименес-Браво
Острые макароны с сыром от Эктора Хименес-Браво

"Если у Вас нет много времени, чтобы порадовать близких изысканным ужином, я знаю один очень вкусный рецепт. Готовьте острые макароны с легкостью и любовью. Это и есть настоящий секрет идеальной блюда", - пишет Хименес-Браво в своем Іnstagram.

Ингредиенты:

1 ст. л. оливкового масла

40 г чоризо

20 г муки

250 мл молока

1/2 ч. л. порошка чили

100 г сыра эмменталь

150 г куриного филе

60 г макарон

100 г сыра чеддер

Приготовление:

На разогретую сковороду добавить оливковое масло, чоризо. Обжарить. Добавить муку и молоко. Помешивать до однородной массы, следить, чтобы не оставалось комочков. Добавить чили, сыр эмменталь, отваренную курицу.

Макароны отварить до состояния альденте. И добавить их в готовый соус. Немного потушить, выложить в форму для выпекания.

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Добавить воды, хорошо перемешать, засыпать чеддером. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Подавать горячим с зеленью.

Разнообразить привычные блюда можно с помощью соуса. Попробуйте приготовить классический овощной под названием ХОГА. Его рецепту поделился популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

С ними мясо и гарниры будут новый вкус.

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05
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