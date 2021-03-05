Гениальное сделать просто: Эктор Хименес-Браво дал фирменный рецепт макарон

Популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво научил готовить быстрое блюдо. Это острые макароны с сыром. Они нравятся легкостью приготовления и пикантным вкусом.
"Если у Вас нет много времени, чтобы порадовать близких изысканным ужином, я знаю один очень вкусный рецепт. Готовьте острые макароны с легкостью и любовью. Это и есть настоящий секрет идеальной блюда", - пишет Хименес-Браво в своем Іnstagram.
Ингредиенты:
1 ст. л. оливкового масла
40 г чоризо
20 г муки
250 мл молока
1/2 ч. л. порошка чили
100 г сыра эмменталь
150 г куриного филе
60 г макарон
100 г сыра чеддер
Приготовление:
На разогретую сковороду добавить оливковое масло, чоризо. Обжарить. Добавить муку и молоко. Помешивать до однородной массы, следить, чтобы не оставалось комочков. Добавить чили, сыр эмменталь, отваренную курицу.
Макароны отварить до состояния альденте. И добавить их в готовый соус. Немного потушить, выложить в форму для выпекания.
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Добавить воды, хорошо перемешать, засыпать чеддером. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Подавать горячим с зеленью.
Разнообразить привычные блюда можно с помощью соуса. Попробуйте приготовить классический овощной под названием ХОГА. Его рецепту поделился популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.
С ними мясо и гарниры будут новый вкус.
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