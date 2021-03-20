Французская Шарлотка по-новому от судьи "МастерШеф"

Судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом французской Шарлотки.
Об этом написала в Инстаграм.
"Когда попробовала пирог, то поняла, что это высокая французская кухня. Когда же увидела рецепт - что все просто. Разница от обычной Шарлотты, что это на сливочном бисквит", - объясняет повар.
Ингредиенты:
Яблоки - 8 небольших шт. (800 гм очищенных)
Клюква сушеная - 70 м
Мука - 180 г.
Яйца - 3 шт.
Сахар - 300 г.
Масло сливочное - 180 г.
Разрыхлитель - 15 м
Ванильный сахар - 10 г.
Приготовление:
Снять кожуру с яблок и овощечистка вырезать сердцевину. Подрезать дно яблок, хорошо стояли. Туда положить клюкву или изюм. Выставить яблоки в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Запекать 20 минут при 200 градусах. Это защитит от отдачи лишней влаги в тесте.
Вынуть их на тарелку.
Для теста взбить миксером сахар, ванилин и сливочное масло. Добавить яйца, муку и разрыхлитель. Еще раз все взбить. Смесь выложить в форму и положить яблоки.
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Выпекать при температуре 180 градусов 20 мин. Через 30 мин. уменьшить температуру до 160 градусов. И еще 20 мин. при температуре 180 градусов.
Проверить шпажкой готовность. Если к ней ничего не прилипает - можно вынимать из формы и резать на порционные куски.
Судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова дала свой рецепт идеально тонких блинов. Он пригодится, ведь с 8 марта началась Масленица. Поэтому надо знать секреты теста без комочков. Для интересной подачи кухарка нашла новый способ.
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