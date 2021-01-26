Евгений Клопотенко поделился рецептом аппетитной ветчины

 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 153
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 1161
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 16407
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 216
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 405
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 117
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3879
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 837
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 882
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 486
Фото
Все фото
7
24
19
14
10
Домашние трюфели получаются вкуснее, чем магазинные
Домашние трюфели получаются вкуснее, чем магазинные
Впечатляющее реалистичные торты, которые жалко есть. Стоимость отдельных - $1тыс.
Впечатляющее реалистичные торты, которые жалко есть. Стоимость отдельных - $1тыс.
Как украсить блюда для детей: показали оригинальные идеи
Как украсить блюда для детей: показали оригинальные идеи
Зимний торт с маком на любой праздник: как украсить десерт
Зимний торт с маком на любой праздник: как украсить десерт
Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом украинского борща
Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом украинского борща
Видео
Все видео
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла секрет хрустящих новогодних безе
Елизавета Глинская раскрыла секрет хрустящих новогодних безе
Рецепты оливье с необычными ингридиентами
Рецепты оливье с необычными ингридиентами
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Старинное блюдо верещаку готовят из мяса и кваса - видеорецепт Евгения Клопотенко
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2358
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 405
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1269
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 423
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 180
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 11:00

Евгений Клопотенко поделился рецептом аппетитной ветчины

  Комментировать

Известный повар Евгений Клопотенко поделился рецептом универсального блюда подходящего для любого повода - ветчины. Мясо получается аппетитным и сытным. Хватит для большой компании.

Автор: klopotenko.com
  Время приготовления 2,5 часа.
Время приготовления 2,5 часа.

"Блюда из свинины, приготовленные в печи - одна из визитных карточек украинской кухни. Поэтому я решил приготовить очень простую и вкусную ветчину. А чтобы она была более сочной, мы сначала отварим ее, а затем немного запечем, чтобы получить хрустящую корочку", - говорит Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

мякоть свинины - 1 кг

бадьян - 2 звездочки

гвоздика - 3-4 бутона

лавровый лист - 3 шт.

зерна кориандра - 1 ч. л.

горчица сладкая - 2-3 ч. л.

хлопья перца Чили - ½ ч. л.

вода - 1 л

соль - 60 г

перец - по вкусу

Приготовление:

Свинину посолить и поперчить. Связать кулинарной бечевкой, чтобы мясо имело плотную структуру. Если хотите получить более сочную ветчину и есть время, мясо следует вымочить в солевом растворе в течение 6-8 часов. Для этого растворить 60 г соли в литре воды и погрузить туда связанное мясо. Отварить подготовленную свинину в воде с добавлением бадьяна, лаврового листа, гвоздики и зерен кориандра. Готовить на маленьком огне полтора - два часа. Отварной кусок мяса достать из кастрюли, смазать сладкой горчицей и посыпать хлопьями перца чили. Запекать в разогретой духовке при 200 С в течение 20 минут. Подавать ветчину теплой или холодной, порезав кусочками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой

Кулинарный блогер Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом полезного хлеба с добавлением овсяных хлопьев, тмина и семян подсолнечника.

klopotenko.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евгений Клопотенко поделился рецептом аппетитной ветчины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Солдаты расстреляли демонстрацию католиков

Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

Экстремист застрелил Махатму Ганди

Иностранная студентка пропала после разговора с замдекана

Самое читаемое
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 37584
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 19746
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
 Просмотров: 16407
Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа
Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа Просмотров: 12114
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
 Просмотров: 11358
Кухня
Футблогер рассказала, как приготовить сырники с рисовой мукой
Футблогер рассказала, как приготовить сырники с рисовой мукой
 Просмотров: 63
Легкие завтраки для субботнего утра: раскрыли топ-3 полезных рецепты
Легкие завтраки для субботнего утра: раскрыли топ-3 полезных рецепты
 Просмотров: 243
Полезно и вкусно: как приготовить мясной хлебец в домашних условиях
Полезно и вкусно: как приготовить мясной хлебец в домашних условиях Просмотров: 216
Домашние трюфели получаются вкуснее, чем магазинные
Домашние трюфели получаются вкуснее, чем магазинные
7
 Просмотров: 1314
Показали идеальный перекус: быстрый рецепт сэндвича с курицей
Показали идеальный перекус: быстрый рецепт сэндвича с курицей Просмотров: 9
Больше всего комментируют
4
ОАСК отменил новое украинское правописание
4
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
3
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 1319
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть