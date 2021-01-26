Евгений Клопотенко поделился рецептом аппетитной ветчины

Известный повар Евгений Клопотенко поделился рецептом универсального блюда подходящего для любого повода - ветчины. Мясо получается аппетитным и сытным. Хватит для большой компании.
"Блюда из свинины, приготовленные в печи - одна из визитных карточек украинской кухни. Поэтому я решил приготовить очень простую и вкусную ветчину. А чтобы она была более сочной, мы сначала отварим ее, а затем немного запечем, чтобы получить хрустящую корочку", - говорит Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
мякоть свинины - 1 кг
бадьян - 2 звездочки
гвоздика - 3-4 бутона
лавровый лист - 3 шт.
зерна кориандра - 1 ч. л.
горчица сладкая - 2-3 ч. л.
хлопья перца Чили - ½ ч. л.
вода - 1 л
соль - 60 г
перец - по вкусу
Приготовление:
Свинину посолить и поперчить. Связать кулинарной бечевкой, чтобы мясо имело плотную структуру. Если хотите получить более сочную ветчину и есть время, мясо следует вымочить в солевом растворе в течение 6-8 часов. Для этого растворить 60 г соли в литре воды и погрузить туда связанное мясо. Отварить подготовленную свинину в воде с добавлением бадьяна, лаврового листа, гвоздики и зерен кориандра. Готовить на маленьком огне полтора - два часа. Отварной кусок мяса достать из кастрюли, смазать сладкой горчицей и посыпать хлопьями перца чили. Запекать в разогретой духовке при 200 С в течение 20 минут. Подавать ветчину теплой или холодной, порезав кусочками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Кулинарный блогер Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом полезного хлеба с добавлением овсяных хлопьев, тмина и семян подсолнечника.
Комментарии