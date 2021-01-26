Евгений Клопотенко поделился рецептом аппетитной ветчины

Известный повар Евгений Клопотенко поделился рецептом универсального блюда подходящего для любого повода - ветчины. Мясо получается аппетитным и сытным. Хватит для большой компании.

Автор: klopotenko.com Время приготовления 2,5 часа.

"Блюда из свинины, приготовленные в печи - одна из визитных карточек украинской кухни. Поэтому я решил приготовить очень простую и вкусную ветчину. А чтобы она была более сочной, мы сначала отварим ее, а затем немного запечем, чтобы получить хрустящую корочку", - говорит Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

мякоть свинины - 1 кг

бадьян - 2 звездочки

гвоздика - 3-4 бутона

лавровый лист - 3 шт.

зерна кориандра - 1 ч. л.

горчица сладкая - 2-3 ч. л.

хлопья перца Чили - ½ ч. л.

вода - 1 л

соль - 60 г

перец - по вкусу

Приготовление:

Свинину посолить и поперчить. Связать кулинарной бечевкой, чтобы мясо имело плотную структуру. Если хотите получить более сочную ветчину и есть время, мясо следует вымочить в солевом растворе в течение 6-8 часов. Для этого растворить 60 г соли в литре воды и погрузить туда связанное мясо. Отварить подготовленную свинину в воде с добавлением бадьяна, лаврового листа, гвоздики и зерен кориандра. Готовить на маленьком огне полтора - два часа. Отварной кусок мяса достать из кастрюли, смазать сладкой горчицей и посыпать хлопьями перца чили. Запекать в разогретой духовке при 200 С в течение 20 минут. Подавать ветчину теплой или холодной, порезав кусочками.

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