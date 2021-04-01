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четверг, 01 апреля 2021 11:00

"Это просто кайф кайфовый" - Клопотенко поделился рецептом соленого чизкейка

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&quot;Это просто кайф кайфовый&quot; - Клопотенко поделился рецептом соленого чизкейка
Время выпекания 35-40 минут. Фото: Женя Клопотенко/facebook

Известный кулинарный блогер и шеф-повар Евгений Клопотенко на своей странице в instagram поделился рецептом аппетитного пирога с томатами. Блюдо готовится просто и не требует заморских продуктов.

"Соленый чизкейк, или сырный пирог с томатами - называйте как хотите, суть от этого не изменится. Этот рецепт божественный. Точка. Вы берете ржаную муку, творог, помидоры, бам. Во рту взрыв. В сердце взрыв. В мозгу взрыв. Простота, эмоционально убивает и перерождает. Вы становитесь счастливее", - написал Клопотенко.

Ингредиенты:

пшеничная мука - 200 г

ржаная мука - 150 г

сахар - 0,5 ч. л.

масло - 150 г

яйцо - 4 шт.

творог 5% - 500-600 г

соль - 0,5 ч. л.

кукурузный крахмал - 1 ст. л.

орегано - по вкусу

Приготовление:

Перетереть руками пшеничную и ржаную муку, сахар и сливочное масло до получения крошек. Вбить яйцо и замесить песочное тесто. Если масса слишком сухая, добавить по 1 столовой ложке холодной воды, пока тесто не перестанет рассыпаться в руках. Сделать шарик, обернуть пленкой и отправить в холодильник на 20 минут. Для начинки взбить блендером до однородности творог, яйца, соль, кукурузный крахмал. Охлажденное тесто раскатать, положить в форму, залить сырным кремом. Разложить помидоры черри сверху начинки и посыпать орегано. Пирог выпекать в течение 35-40 минут при 180 градусах.

"Еще не пробовала готовить по вашим рецептам, но так, как вы их описываете просто кайф кайфовый", - написала под фото в комментариях пидписчица Евгения.

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Министерство иностранных дел Украины подало номинационное досье "Культура приготовления украинского борща" для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Инициатором официального признания борща стал шеф-повар Евгений Клопотенко.

Автор: Влада Москвитис
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Дата
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