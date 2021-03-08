Ектор Хименес-Браво поделился рецептом супа, который восстанавливает силы

Судья проекта МастерШеф, преподаватель кулинарного искусства Хименес-Браво мастерски готовит не только украинские блюда. Также учит готовить иностранные, такие как колумбийский суп ахиако.
Его рецепт повар дает в своем Іnstagram.
"После праздников мы все впадаем в майонезную ком. У меня есть замечательный рецепт супа из Колумбии, который воссоздает водный баланс и предоставит сил и энергии", - рассказывает Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
2 большие куриные грудки
1 большой лук
5 зубчиков чеснока
1 ст. л. соли
1 ст. л. молотого перца
2 ст. л. оливкового масла
4 стакана куриного бульона
0,5 кг картофеля
1,5 стакана замороженных ядер кукурузы
1 пучок кинзы
1 пучок зеленого лука
2 ст. л. сушеного орегано
2 авокадо
1/2 стакана сметаны
1/2 стакана измельченной кинзы
2 ст. л. каперсов
Приготовление:
Смешать курицу, лук, чеснок, соль и перец. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на сутки. Курица имеет промариноваться.
Нагреть масло на среднем огне. Добавить курицу с ее маринадом и подрумянить каждую сторону 6 мин.
Налить бульон и увеличить огонь. Когда смесь закипит, уменьшить огонь, накрыть крышкой. Варить, пока курица не станет мягкой, 30 минут.
Переложить курицу в отдельную тарелку и снять кожицу. Бульон отставить. Грудки нарезать полосками, а кости выбросить.
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Положить картофель в котел с остатками жидкости. Накрыть крышкой и варить 5 мин.
Добавить кукурузу, кинзу, зеленый лук и орегано. Тушить 20 мин. пока картофель не станет мягким. Вынуть кинзу и зеленый лук, а курицу вернуть в емкость. Тушить несколько минут, пока курица не прогреется.
Подавать с авокадо, сметаной и зеленью.
Почти два года назад в столице Евгений Клопотенко открыл ресторан "100 лет тому вперед".
Заведение угощает посетителей блюдами украинской кухни без стереотипов. Удивляют картофелем в карамели, закуской из пчел, арахиса и меда, говяжьей вырезкой с тартаром, сельди, морковным пюре и зернами укропа и десятками других блюд.
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