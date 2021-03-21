Эксепрт назвала вина, которые можно хранить долго

Назвали сорта вина, которые подходят для длительного хранения. Фото: unsplash

Хранение вина - это настоящая наука. Кроме особых условий, в которых бутылки ждать раскупориваемых, надо учитывать особенности сорта. Ведь не каждое вино подходит для длительного хранения.

Об этом 24 канал пишет со ссылкой на британскую колумнистка и виновного критика Дженсис Робинсон.

Лучше всего пить вино сразу после релиза. Или, по крайней мере, поездом несколько месяцев. Потому что со временем натуральный виноградный напиток теряет вкус и аромат. Для длительного хранения, по мнению госпожи Робинсон, подходит только 10% красных и 5% белых вин. Такие напитки способны улучшить вкусовые характеристики после 5 лет хранения. Если определенные сорта вина хранить при правильных условиях, их вкус станет более изящными и "зрелыми".

Основные условия для хранения вина: темнота, температура 10-15°С, влажность воздуха 60-80%, полный покой. Бутылки с силиконовой или винтовыми пробками можно хранить в любом положении. Но если пробка из натурального коркового дерева, то вино длжно ее касаться, потому оптимальное положение - горизонтальное.

Настоящих "долгожителей" - среди вин значительно меньше. Таких, которые будут развиваться за время хранения в течение 10 лет и более, лишь 1% от общего количества.

Потенциал хранения у каждого вина зависит от многих факторов: региона, технологии производства, сорта винограда, кислотности, содержания сахара и алкоголя и количества танинов. При удачном сочетание всех факторов вино "жить" на протяжении многих лет.

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Если думать о покупке напитка для длительного хранения, лучше обратить внимание на красные вина.

Госпожа Робинсон приводит сорта вина и продолжительность их полезного хранения:

Мерло - от 2 до 10 лет,

Примитиво - от 3 до 10 лет,

Барбера - от 4 до 10 лет,

Альянико - от 4 до 15 лет,

Сагрантино - от 4 до 15 лет,

Сира - от 4 до 16 лет,

Санджовезе - от 3 до 20 лет,

Неббиоло - от 4 до 20 лет,

Каберне Совиньон - от 4 до 20 лет.

Белые вина лучше смаковать, когда они молоды. Но некоторые сорта годятся для хранения:

Семильйон - от 2 до 10 лет,

Шардоне - от 2 до 20 лет,

Гевюрцтраминер - от 4 до 10 лет,

Рислинг - от 2 до 30 лет,

Шенен Блан - от 4 до 30 лет.

Современное французское вино идентично тому, которое пили древние римляне. К этому выводу ученые пришли после исследования виноградных косточек на древнеримской винокурне. Ближе всего к ним оказалось вино сортов Пино Нуар и Сира.

ДНК древних виноградных косточек показывает, что виноградная лоза местного урожая непрерывно культивируется во Франции в течение 900 лет. Римляне выращивали его на своих виноградниках 2000 лет назад.