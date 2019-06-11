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вторник, 11 июня 2019 23:13

Ученые нашли вино, которое пили древние римляне

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Ученые нашли вино, которое пили древние римляне
Французское вино похоже на античное. Фото: Podrobnosti.ua

Современное французское вино идентично тому, которое пили древние римляне.

К этому выводу ученые пришли после исследования виноградных косточек на древнеримской винокурне. Ближе всего к ним оказалось вино сортов Пино Нуар и Сира, сообщает socportal.info.

ДНК древних виноградных косточек показывает, что виноградная лоза местного урожая непрерывно культивируется во Франции в течение 900 лет. Римляне выращивали его на своих виноградниках 2000 лет назад.

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Исследователи сопоставили ДНК из 28 семян винограда с железного века, римских и средневековых археологических памятников по всей Франции с генетической базой данных современных виноградных лоз. Нашли очень тесную связь с сортами винограда, который выращивается сейчас.

Музей сарматского царя Инесмея и музей вина и виноградарства откроют в городе Ямполь Винницкой области. Базой для создания музея правителя станут находки винницких археологов 1980-х годов вблизи села Пороги Ямпольского района.

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