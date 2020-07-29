Душистая и медовая: как выбрать вкусную дыню

Сладкая сочная и ароматная дыня является одним из атрибутов, за которые мы любим лето. Но часто не умеем их выбирать.

Специалисты советуют обращать внимание на 3 главные составляющие, пишет rbc.ua.

Автор: Фото: pixabay.com Вкусная дыня должна быть ароматным, и с желтыми полосками

Первым критерием является аромат. Если вы чувствуете запах зелени, то плод незрелый. Такие дыни любят поставщики, ведь они не мнутся при транспортировке. А вот спелый плод имеет ярко выраженный сладкий сахарный аромат. Нюхать дыню нужно у хвостика и сбоку. Если чувствуете одинаково приятный запах - смело покупайте.

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Можно также попробовать выбрать сладкую дыню "на ощупь". Если слегка надавить пальцами на кожу, дыня должна слегка пружинить. Если она жесткая, значит еще недозрелая. Если же наоборот пальцы сильно проваливаются, значит дыня перезрела и скоро испортится. Также может быть горькой.

Надо обращать внимание на специфические желтые полосы вдоль плода. Такая дыня должна быть невероятно сахарной и сладкой.

Автор: souspark.ru Вкусная дыня должна быть ароматным, и с желтыми полосками

Как правильно хранить и употреблять дыню

Разрезанную дыню нельзя хранить при комнатной температуре. Если не съели весь плод за раз - уберите его в холодильник.

Кроме того, специалисты не советуют употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, алкоголем и молоком, потому что вы рискуете получить расстройство желудка.

В Украине подешевели дыни. Причина - сезонное увеличение продукции на рынке. Несмотря на резкое снижение цен сейчас дыня стоит на 45% дороже, чем в середине июля прошлого года. Участники рынка не исключают, что уже на следующей неделе цены еще больше просядут, потому предложение бахчевых постоянно растет.