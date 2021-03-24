Домашние конфеты от профессионала: советы повара Владимира Ярославского

Известный украинский шеф-повар и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский призывает готовить самостоятельно шоколадные конфеты. Рецепт прост. Их можно хранить в холодильнике до 2 недель.

Автор: instagram.com Владимир Ярославский шоколадные конфеты обкатывает в какао

"Я очень люблю шоколад, поэтому сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных конфет. Они просто невероятные. А все потому, что я добавил туда один секретный ингредиент - виски. Оно добавляет конфетам особый вкус. Хотя можно положить и цедру цитрусовых и соль.

Об этом пишет Іnstagram.

Ингредиенты:

100 г 70% шоколада

50 мл сливок жирностью 35%

100 г соленой карамели

12-15 мл виски

Для соленой карамели

100 г сахара

50 г сливочного масла

150 мл сливок

20 мл молока

Приготовление:

В сотейник положить сливочное масло, сахар и соль. Все нагреть, постоянно помешивая лопаткой. Как только масло и сахар начали пениться и запустился процесс карамелизации, уменьшить температуру. Когда смесь полностью стала жидкой, добавить сливки и молоко. На маленьком огне готовить до загустения карамели.

Затем все перелить в отдельную емкость и оставить при комнатной температуре. Позже карамель добавить в шоколадный ганаш, и можно есть ее и отдельно. Для него сливки нагреть на водяной бане. Добавить к ним шоколад и соленую карамель и все хорошо перемешать.

Налить туда виски и попробовать.

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Готовую шоколадную смесь разлить в формы и оставить остыть. Если у вас нет форм, то просто отправить все в холодильных на 24 часа. Тогда сформировать шарики и снова отправить в холод. Затем конфеты обвалять в какао.

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