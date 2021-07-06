Что приготовить из малины: три оригинальных десерта для любителей сладенького

Малиновый сезон в разгаре, а это значит, что самое время готовить легкие, одновременно вкусные ягодные десерты. Благодаря универсальному вкусу, малина является идеальным компонентом большинства сладостей: тортов, кексов, полосе или йогуртов. Прекрасно компонуется с шоколадом, ванилью или сливками.

Автор: pexels-pixabay Калорийность малины составляет 46 ккал на 100 грамм продукта.

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Тирамису с малиной

Ингредиенты:

малина - 500 г,

сахар - 1,5 ст.,

вода горячая - 1/3 ст.,

вода холодная - 0,5 ст.,

ликер - 1/4 ст.,

яйцо - 4 шт.,

сливочный сыр - 300 г,

шоколадная крошка - 100 г,

миндаль - 3 ст. л.,

бисквитное печенье савоярди - 300 г.

Приготовление

В средней тарелке смешать малину с шестью столовыми ложками сахара. В другой посуде растворить стакан сахара в горячей воде, добавить холодную воду и ликер. Отдельно соединить яичные желтки с шестью столовыми ложками сахара. Добавить крем-сыр и перемешать. С помощью миксера взбить яичные белки, постепенно добавляя остатки сахара. Соединить белковую и желтковую массу. Бисквитное печенье обмакнуть в воду с ликером и выложить на дно большой круглой стеклянной формы. Затем разложить малину, половину белковой массы, слой шоколадной крошки и добавить остаток белковой массы. Последний слой - измельченные орехи. Форму накрыть пищевой пленкой или крышкой и поставить на ночь в холодильник.

Малиновое масло

Ингредиенты:

масло - 0,5 пачки,

малина - 0,5 ст.,

сахар - 1 ст. л.

Приготовление

Сложить все ингредиенты в блендер и измельчить. Переложить в холодильник на час. Такое масло отлично сочетается с батоном или тостами.

Трайфл

Ингредиенты:

сливки жирностью 40% - 1,5 ст.,

сахар - 3/4 стакана.,

творог - 200 г,

лимонный сок - 2 ч. л.,

ваниль - щепотка,

сладкие сухари - 300 г,

малина - 300 г,

какао - 2 ст. л.

Приготовление

Сливки взбить с четвертью чашки сахара. В другой тарелке соединить крем-сыр, лимонный сок и остатки сахара. Несколько ложек взбитых сливок отложить, остальные перемешать с творожной массой. На дно большой, стеклянно формы выложить слой сухарей, малины, немного сырной смеси и посыпать какао. Повторить еще несколько таких же слоев. Украсить взбитыми сливками и посыпать какао. Собранный десерт настоять в холодильнике в течение 5 ч.

Летом настоящее "преступление" не приготовить малиновые маффины. Ведь это простая и одновременно вкусная выпечка. Готовится быстро и поедается мгновенно. Обычно, десерт подают к чаю, холодному молоку или кофе.