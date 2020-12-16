Чем поразить в новогоднюю ночь: оригинальные способы подачи закусок

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Даже с одних закусок можно сделать весь новогодний стол. Все они должны быть разнообразные и причудливые. Это создаст праздничную атмосферу, которую будет трудно забыть всем гостям.

Поэтому, продумывая новогоднее меню, стоит уделить особое внимание также им.

Главное - все готовится просто. Кое-что даже резать не нужно, а просто выложить правильным способом на тарелку или доску. Такой способ подачи сейчас очень востребован.

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Холодные закуски на праздник, готовятся на скорую руку, а получаются вкусные и изысканные. Как правило, это легкие нарезки, закуски на шпажках, которые еще называются канапе, тарталетки, или бутерброды. Тарталетки с красной рыбой - всегда вкусная закуска, с которой можно экспериментировать, получая каждый раз что-то интересное и изысканное. Благодаря удачному сочетанию плавленого сыра, красной рыбы и икры, блюдо приобретает оригинальный вкус. Часто, хозяйки заменяют плавленый сырок на сливочный или кисломолочный, а майонез - на сметану или натуральный йогурт.

Можно оригинально оформить закуску: из кусочков рыбы сформировать рулетики, потом немного развернуть, чтобы образовалась роза, и выложить поверх тарталеток. Можно еще сделать то же самое с огурцом, порезав его тонкими пластинками. Начинять лучше с помощью кондитерского мешка, формируя аккуратные узоры.

С шампиньонов, можно приготовить много различных блюд, в том числе и закуски. Процесс не займет у вас много времени, но выручит когда нужно приготовить что-то изысканное скорую руку на праздничный стол. Рецепт подойдет и на Новый год или Рождество.

Готовить можно в духовке, однако на сковороде, они выходят сочные и мягкие. Чтобы сделать их сытными, к жареным грибных ножек с луком добавьте немного куриного или свиного фарша. Сыр рекомендую брать сулугуни, моцарелла, голландский или чеддер. Шампиньоны выбирайте те, которые еще не успели раскрыться.

Не надо объяснять как красиво и правильно накрыть стол к Новому году, лучше просто показать. В галерее собрали атмосферные примеры для уютного застолья. Чтобы новогодний стол выглядел нарядно и гармонично, в его оформлении лучше не использовать более трех цветов и их оттенков. Не нужно ограничивать свою фантазию.