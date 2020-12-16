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среда, 16 декабря 2020 10:37

Чем поразить в новогоднюю ночь: оригинальные способы подачи закусок
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Zakusky na novorichnyy stil 2021 rik . Usi vony mayutʹ buty riznomanitni ta vyhadlyvi. Tse stvorytʹ svyatkovu atmosferu, yaku bude vazhko zabuty usim hostyam. Tomu, produmuyuchy novorichne menyu, varto prydilyty osoblyvu uvahu takozh i yim. Holovne - use hotuyetʹsya prosto. Deshcho navitʹ rizaty ne potribno, a prosto vyklasty pravylʹnym sposobom na tarilku chy doshku. Takyy sposib podachi zaraz duzhe zatrebuvanyy. CHYTAYTE TAKOZH: Novorichni buterbrody vyruchayutʹ: oryhinalʹni ideyi pryhotuvannya Kholodni zakusky na svyato, hotuyutʹsya nashvydkoruch, a vykhodyatʹ smachni ta vyshukani. Zazvychay, tse lehki narizky, zakusky na shpazhkakh, yaki shche mayutʹ nazvu kanape, tartaletky, abo buterbrody. Tartaletky z chervonoyu ryboyu – zavzhdy smachna zakuska, z yakoyu mozhna eksperymentuvaty, otrymuyuchy shchorazu shchosʹ tsikave ta vyshukane. Zavdyaky vdalomu poyednannyu plavlenoho syru, chervonoyi ryby ta ikry, strava nabuvaye oryhinalʹnoho smaku. Chasto, hospodyni zaminyuyutʹ plavlenyy syrok na vershkovyy abo kyslomolochnyy, a mayonez – na smetanu abo naturalʹnyy yohurt. Mozhna oryhinalʹno oformyty zakusku: z shmatochkiv ryby sformuvaty ruletyky, potim trishky roz·hornuty, shchob utvorylasʹ troyanda, i vyklasty poverkh tartaletok. Mozhna shche, zrobyty te zh same z ohirkom, porizavshy yoho tonkymy plastynkamy. Nachynyaty krashche za dopomohoyu kondytersʹkoho mishka, formuyuchy akuratni vizerunky. Z pecherytsʹ, mozhna pryhotuvaty bahato riznomanitnykh strav, v tomu chysli y zakusky. Protses ne zayme u vas bahato chasu, prote vyruchytʹ koly potribno pryhotuvaty shchosʹ vyshukane nashvydkoruch na svyatkovyy stil. Retsept pidiyde y na Novyy rik chy Rizdvo. Hotuvaty mozhna v dukhovtsi, prote na skovorodi, vony vykhodyatʹ sokovyti ta mʺyaki. Shchob zrobyty yikh sytnymy, do smazhenykh hrybnykh nizhok z tsybuleyu dodayte trishky kuryachoho abo svynyachoho farshu. Syr rekomenduyu braty suluhuni, motsarelu, hollandsʹkyy abo chedder. Shampinʹyony obyrayte ti, yaki shche ne vstyhly rozkrytysʹ. Ne treba poyasnyuvaty yak krasyvo i pravylʹno nakryty stil do Novoho roku, krashche prosto pokazaty. U halereyi zibraly atmosferni pryklady dlya zatyshnoho zastillya. Shchob novorichnyy stil vyhlyadav naryadno i harmoniyno, v yoho oformlenni krashche ne vykorystovuvaty bilʹshe trʹokh kolʹoriv i yikh vidtinkiv. Ne potribno obmezhuvaty svoyu fantaziyu. Ещё 2196 / 5000 Результаты перевода Закуски на новогодний стол 2021 год
Фото: idei-dekoru.com
Zakusky na novorichnyy stil 2021 rik . Usi vony mayutʹ buty riznomanitni ta vyhadlyvi. Tse stvorytʹ svyatkovu atmosferu, yaku bude vazhko zabuty usim hostyam. Tomu, produmuyuchy novorichne menyu, varto prydilyty osoblyvu uvahu takozh i yim. Holovne - use hotuyetʹsya prosto. Deshcho navitʹ rizaty ne potribno, a prosto vyklasty pravylʹnym sposobom na tarilku chy doshku. Takyy sposib podachi zaraz duzhe zatrebuvanyy. CHYTAYTE TAKOZH: Novorichni buterbrody vyruchayutʹ: oryhinalʹni ideyi pryhotuvannya Kholodni zakusky na svyato, hotuyutʹsya nashvydkoruch, a vykhodyatʹ smachni ta vyshukani. Zazvychay, tse lehki narizky, zakusky na shpazhkakh, yaki shche mayutʹ nazvu kanape, tartaletky, abo buterbrody. Tartaletky z chervonoyu ryboyu – zavzhdy smachna zakuska, z yakoyu mozhna eksperymentuvaty, otrymuyuchy shchorazu shchosʹ tsikave ta vyshukane. Zavdyaky vdalomu poyednannyu plavlenoho syru, chervonoyi ryby ta ikry, strava nabuvaye oryhinalʹnoho smaku. Chasto, hospodyni zaminyuyutʹ plavlenyy syrok na vershkovyy abo kyslomolochnyy, a mayonez – na smetanu abo naturalʹnyy yohurt. Mozhna oryhinalʹno oformyty zakusku: z shmatochkiv ryby sformuvaty ruletyky, potim trishky roz·hornuty, shchob utvorylasʹ troyanda, i vyklasty poverkh tartaletok. Mozhna shche, zrobyty te zh same z ohirkom, porizavshy yoho tonkymy plastynkamy. Nachynyaty krashche za dopomohoyu kondytersʹkoho mishka, formuyuchy akuratni vizerunky. Z pecherytsʹ, mozhna pryhotuvaty bahato riznomanitnykh strav, v tomu chysli y zakusky. Protses ne zayme u vas bahato chasu, prote vyruchytʹ koly potribno pryhotuvaty shchosʹ vyshukane nashvydkoruch na svyatkovyy stil. Retsept pidiyde y na Novyy rik chy Rizdvo. Hotuvaty mozhna v dukhovtsi, prote na skovorodi, vony vykhodyatʹ sokovyti ta mʺyaki. Shchob zrobyty yikh sytnymy, do smazhenykh hrybnykh nizhok z tsybuleyu dodayte trishky kuryachoho abo svynyachoho farshu. Syr rekomenduyu braty suluhuni, motsarelu, hollandsʹkyy abo chedder. Shampinʹyony obyrayte ti, yaki shche ne vstyhly rozkrytysʹ. Ne treba poyasnyuvaty yak krasyvo i pravylʹno nakryty stil do Novoho roku, krashche prosto pokazaty. U halereyi zibraly atmosferni pryklady dlya zatyshnoho zastillya. Shchob novorichnyy stil vyhlyadav naryadno i harmoniyno, v yoho oformlenni krashche ne vykorystovuvaty bilʹshe trʹokh kolʹoriv i yikh vidtinkiv. Ne potribno obmezhuvaty svoyu fantaziyu. Ещё 2196 / 5000 Результаты перевода Закуски на новогодний стол 2021 год
Zakusky na novorichnyy stil 2021 rik . Usi vony mayutʹ buty riznomanitni ta vyhadlyvi. Tse stvorytʹ svyatkovu atmosferu, yaku bude vazhko zabuty usim hostyam. Tomu, produmuyuchy novorichne menyu, varto prydilyty osoblyvu uvahu takozh i yim. Holovne - use hotuyetʹsya prosto. Deshcho navitʹ rizaty ne potribno, a prosto vyklasty pravylʹnym sposobom na tarilku chy doshku. Takyy sposib podachi zaraz duzhe zatrebuvanyy. CHYTAYTE TAKOZH: Novorichni buterbrody vyruchayutʹ: oryhinalʹni ideyi pryhotuvannya Kholodni zakusky na svyato, hotuyutʹsya nashvydkoruch, a vykhodyatʹ smachni ta vyshukani. Zazvychay, tse lehki narizky, zakusky na shpazhkakh, yaki shche mayutʹ nazvu kanape, tartaletky, abo buterbrody. Tartaletky z chervonoyu ryboyu – zavzhdy smachna zakuska, z yakoyu mozhna eksperymentuvaty, otrymuyuchy shchorazu shchosʹ tsikave ta vyshukane. Zavdyaky vdalomu poyednannyu plavlenoho syru, chervonoyi ryby ta ikry, strava nabuvaye oryhinalʹnoho smaku. Chasto, hospodyni zaminyuyutʹ plavlenyy syrok na vershkovyy abo kyslomolochnyy, a mayonez – na smetanu abo naturalʹnyy yohurt. Mozhna oryhinalʹno oformyty zakusku: z shmatochkiv ryby sformuvaty ruletyky, potim trishky roz·hornuty, shchob utvorylasʹ troyanda, i vyklasty poverkh tartaletok. Mozhna shche, zrobyty te zh same z ohirkom, porizavshy yoho tonkymy plastynkamy. Nachynyaty krashche za dopomohoyu kondytersʹkoho mishka, formuyuchy akuratni vizerunky. Z pecherytsʹ, mozhna pryhotuvaty bahato riznomanitnykh strav, v tomu chysli y zakusky. Protses ne zayme u vas bahato chasu, prote vyruchytʹ koly potribno pryhotuvaty shchosʹ vyshukane nashvydkoruch na svyatkovyy stil. Retsept pidiyde y na Novyy rik chy Rizdvo. Hotuvaty mozhna v dukhovtsi, prote na skovorodi, vony vykhodyatʹ sokovyti ta mʺyaki. Shchob zrobyty yikh sytnymy, do smazhenykh hrybnykh nizhok z tsybuleyu dodayte trishky kuryachoho abo svynyachoho farshu. Syr rekomenduyu braty suluhuni, motsarelu, hollandsʹkyy abo chedder. Shampinʹyony obyrayte ti, yaki shche ne vstyhly rozkrytysʹ. Ne treba poyasnyuvaty yak krasyvo i pravylʹno nakryty stil do Novoho roku, krashche prosto pokazaty. U halereyi zibraly atmosferni pryklady dlya zatyshnoho zastillya. Shchob novorichnyy stil vyhlyadav naryadno i harmoniyno, v yoho oformlenni krashche ne vykorystovuvaty bilʹshe trʹokh kolʹoriv i yikh vidtinkiv. Ne potribno obmezhuvaty svoyu fantaziyu. Ещё 2196 / 5000 Результаты перевода Закуски на новогодний стол 2021 год
Zakusky na novorichnyy stil 2021 rik . Usi vony mayutʹ buty riznomanitni ta vyhadlyvi. Tse stvorytʹ svyatkovu atmosferu, yaku bude vazhko zabuty usim hostyam. Tomu, produmuyuchy novorichne menyu, varto prydilyty osoblyvu uvahu takozh i yim. Holovne - use hotuyetʹsya prosto. Deshcho navitʹ rizaty ne potribno, a prosto vyklasty pravylʹnym sposobom na tarilku chy doshku. Takyy sposib podachi zaraz duzhe zatrebuvanyy. CHYTAYTE TAKOZH: Novorichni buterbrody vyruchayutʹ: oryhinalʹni ideyi pryhotuvannya Kholodni zakusky na svyato, hotuyutʹsya nashvydkoruch, a vykhodyatʹ smachni ta vyshukani. Zazvychay, tse lehki narizky, zakusky na shpazhkakh, yaki shche mayutʹ nazvu kanape, tartaletky, abo buterbrody. Tartaletky z chervonoyu ryboyu – zavzhdy smachna zakuska, z yakoyu mozhna eksperymentuvaty, otrymuyuchy shchorazu shchosʹ tsikave ta vyshukane. Zavdyaky vdalomu poyednannyu plavlenoho syru, chervonoyi ryby ta ikry, strava nabuvaye oryhinalʹnoho smaku. Chasto, hospodyni zaminyuyutʹ plavlenyy syrok na vershkovyy abo kyslomolochnyy, a mayonez – na smetanu abo naturalʹnyy yohurt. Mozhna oryhinalʹno oformyty zakusku: z shmatochkiv ryby sformuvaty ruletyky, potim trishky roz·hornuty, shchob utvorylasʹ troyanda, i vyklasty poverkh tartaletok. Mozhna shche, zrobyty te zh same z ohirkom, porizavshy yoho tonkymy plastynkamy. Nachynyaty krashche za dopomohoyu kondytersʹkoho mishka, formuyuchy akuratni vizerunky. Z pecherytsʹ, mozhna pryhotuvaty bahato riznomanitnykh strav, v tomu chysli y zakusky. Protses ne zayme u vas bahato chasu, prote vyruchytʹ koly potribno pryhotuvaty shchosʹ vyshukane nashvydkoruch na svyatkovyy stil. Retsept pidiyde y na Novyy rik chy Rizdvo. Hotuvaty mozhna v dukhovtsi, prote na skovorodi, vony vykhodyatʹ sokovyti ta mʺyaki. Shchob zrobyty yikh sytnymy, do smazhenykh hrybnykh nizhok z tsybuleyu dodayte trishky kuryachoho abo svynyachoho farshu. Syr rekomenduyu braty suluhuni, motsarelu, hollandsʹkyy abo chedder. Shampinʹyony obyrayte ti, yaki shche ne vstyhly rozkrytysʹ. Ne treba poyasnyuvaty yak krasyvo i pravylʹno nakryty stil do Novoho roku, krashche prosto pokazaty. U halereyi zibraly atmosferni pryklady dlya zatyshnoho zastillya. Shchob novorichnyy stil vyhlyadav naryadno i harmoniyno, v yoho oformlenni krashche ne vykorystovuvaty bilʹshe trʹokh kolʹoriv i yikh vidtinkiv. Ne potribno obmezhuvaty svoyu fantaziyu. Ещё 2196 / 5000 Результаты перевода Закуски на новогодний стол 2021 год
Zakusky na novorichnyy stil 2021 rik . Usi vony mayutʹ buty riznomanitni ta vyhadlyvi. Tse stvorytʹ svyatkovu atmosferu, yaku bude vazhko zabuty usim hostyam. Tomu, produmuyuchy novorichne menyu, varto prydilyty osoblyvu uvahu takozh i yim. Holovne - use hotuyetʹsya prosto. Deshcho navitʹ rizaty ne potribno, a prosto vyklasty pravylʹnym sposobom na tarilku chy doshku. Takyy sposib podachi zaraz duzhe zatrebuvanyy. CHYTAYTE TAKOZH: Novorichni buterbrody vyruchayutʹ: oryhinalʹni ideyi pryhotuvannya Kholodni zakusky na svyato, hotuyutʹsya nashvydkoruch, a vykhodyatʹ smachni ta vyshukani. Zazvychay, tse lehki narizky, zakusky na shpazhkakh, yaki shche mayutʹ nazvu kanape, tartaletky, abo buterbrody. Tartaletky z chervonoyu ryboyu – zavzhdy smachna zakuska, z yakoyu mozhna eksperymentuvaty, otrymuyuchy shchorazu shchosʹ tsikave ta vyshukane. Zavdyaky vdalomu poyednannyu plavlenoho syru, chervonoyi ryby ta ikry, strava nabuvaye oryhinalʹnoho smaku. Chasto, hospodyni zaminyuyutʹ plavlenyy syrok na vershkovyy abo kyslomolochnyy, a mayonez – na smetanu abo naturalʹnyy yohurt. Mozhna oryhinalʹno oformyty zakusku: z shmatochkiv ryby sformuvaty ruletyky, potim trishky roz·hornuty, shchob utvorylasʹ troyanda, i vyklasty poverkh tartaletok. Mozhna shche, zrobyty te zh same z ohirkom, porizavshy yoho tonkymy plastynkamy. Nachynyaty krashche za dopomohoyu kondytersʹkoho mishka, formuyuchy akuratni vizerunky. Z pecherytsʹ, mozhna pryhotuvaty bahato riznomanitnykh strav, v tomu chysli y zakusky. Protses ne zayme u vas bahato chasu, prote vyruchytʹ koly potribno pryhotuvaty shchosʹ vyshukane nashvydkoruch na svyatkovyy stil. Retsept pidiyde y na Novyy rik chy Rizdvo. Hotuvaty mozhna v dukhovtsi, prote na skovorodi, vony vykhodyatʹ sokovyti ta mʺyaki. Shchob zrobyty yikh sytnymy, do smazhenykh hrybnykh nizhok z tsybuleyu dodayte trishky kuryachoho abo svynyachoho farshu. Syr rekomenduyu braty suluhuni, motsarelu, hollandsʹkyy abo chedder. Shampinʹyony obyrayte ti, yaki shche ne vstyhly rozkrytysʹ. Ne treba poyasnyuvaty yak krasyvo i pravylʹno nakryty stil do Novoho roku, krashche prosto pokazaty. U halereyi zibraly atmosferni pryklady dlya zatyshnoho zastillya. Shchob novorichnyy stil vyhlyadav naryadno i harmoniyno, v yoho oformlenni krashche ne vykorystovuvaty bilʹshe trʹokh kolʹoriv i yikh vidtinkiv. Ne potribno obmezhuvaty svoyu fantaziyu. Ещё 2196 / 5000 Результаты перевода Закуски на новогодний стол 2021 год

Даже с одних закусок можно сделать весь новогодний стол. Все они должны быть разнообразные и причудливые. Это создаст праздничную атмосферу, которую будет трудно забыть всем гостям.

Поэтому, продумывая новогоднее меню, стоит уделить особое внимание также им.

Главное - все готовится просто. Кое-что даже резать не нужно, а просто выложить правильным способом на тарелку или доску. Такой способ подачи сейчас очень востребован.

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Холодные закуски на праздник, готовятся на скорую руку, а получаются вкусные и изысканные. Как правило, это легкие нарезки, закуски на шпажках, которые еще называются канапе, тарталетки, или бутерброды. Тарталетки с красной рыбой - всегда вкусная закуска, с которой можно экспериментировать, получая каждый раз что-то интересное и изысканное. Благодаря удачному сочетанию плавленого сыра, красной рыбы и икры, блюдо приобретает оригинальный вкус. Часто, хозяйки заменяют плавленый сырок на сливочный или кисломолочный, а майонез - на сметану или натуральный йогурт.

Можно оригинально оформить закуску: из кусочков рыбы сформировать рулетики, потом немного развернуть, чтобы образовалась роза, и выложить поверх тарталеток. Можно еще сделать то же самое с огурцом, порезав его тонкими пластинками. Начинять лучше с помощью кондитерского мешка, формируя аккуратные узоры.

С шампиньонов, можно приготовить много различных блюд, в том числе и закуски. Процесс не займет у вас много времени, но выручит когда нужно приготовить что-то изысканное скорую руку на праздничный стол. Рецепт подойдет и на Новый год или Рождество.

Готовить можно в духовке, однако на сковороде, они выходят сочные и мягкие. Чтобы сделать их сытными, к жареным грибных ножек с луком добавьте немного куриного или свиного фарша. Сыр рекомендую брать сулугуни, моцарелла, голландский или чеддер. Шампиньоны выбирайте те, которые еще не успели раскрыться.

Не надо объяснять как красиво и правильно накрыть стол к Новому году, лучше просто показать. В галерее собрали атмосферные примеры для уютного застолья. Чтобы новогодний стол выглядел нарядно и гармонично, в его оформлении лучше не использовать более трех цветов и их оттенков. Не нужно ограничивать свою фантазию.

jisty.com.ua
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