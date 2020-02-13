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четверг, 13 февраля 2020 18:31

Борисов рассказал, что будет с украинской кухней

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В ближайшее десятилетие украинский гастрорынок насытится искусственными продуктами. В Украину уже завезли первое "растительное мясо" на основе бобов. Заведения все больше будут переходить на роботизацию производственного процесс, также возрастет тренд доставки. Об этом рассказали в столице во время мероприятия "Гастрореволюция: чего ждать завтра?

"Будет расти персонификация ресторанов. Если 10 лет назад вы не знали к кому ходите и кто вам готовит еду, то теперь это меняется. Поэтапно любительский подход к ресторанному бизнесу будет трансформироваться в квалифицированный уровень. Будет расти значимость гастрономии кафе, баров, ресторанов в целом в экономике. Во всем мире в туристическом бизнесе гастрономический фактор создает трафик - в Италию не ездят посмотреть на Колизей. Туда ездят есть пиццу, пасту и пить вино, а потом уже смотреть на достопримечательности", - заявил Дмитрий Борисов, владелец около 30 ресторанов.

Автор: Василина Кузнецова
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Количество фудкорт в больших продовольственных центрах увеличится, а количество ярмарок для дегустации крафтовой продуктов уменьшится.

"Будут понемногу отходить фудхоллы, которые малоэффективны сейчас. Их будут отдавать системным операторам под единую продуманную концепцию. Также будет расти тренд веган, вегетериан, ЗОЖ и хэлси. Мы это определяем, как осознанное потребление еды", - добавил Борисов.

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Среди посетителей ресторанов возрастет количество молодежи.

"Новое поколение - люди, которые выше денег ценят свое время. Они хорошо понимают, что в стоимость обеда или ужина в ресторане, или просто перекуса где в заведении, входит не только стоимость товаров, но и цена затраченного времени. Им проще заплатить и наслаждаться жизнью, чем тратить свое время на приготовление пищи ", - рассказал Максим Храмов, столичный ресторатор.

Также будет расти доставка не только в ресторанном бизнесе, но и в крупных продовольственных сетях.

Автор: Василина Кузнецова
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"Во многих азиатских странах уже есть новации, когда в метро можно просканировать рекламу продуктов, которые хочешь купить, и с карточки списываются деньги. Пока человек приезжает домой сумка с продуктами стоит под дверью. Все, что кажется фантастикой сегодня, через два-три года станет обычными рабочими моментами для нас", - добавил Храмов.

В мире 90 процентов людей ежедневно посещают заведения общественного питания. В Украине этот показатель составляет около 10 процентов. В ближайшие несколько лет рестораторы планируют увеличить количество посетителей за счет открытия заведений fast casual формата - ресторанов быстрого питания с доступными ценами.

Некоторые рестораны пытаются поразить креативной подачей блюд - их выкладывают в шерстяные тарелки или подают соус в обуви. Посетители собрали фото из ресторанов, которые шокируют экстравагантностью.

Автор: Василина Кузнецова
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