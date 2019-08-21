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четверг, 22 августа 2019 02:24

Шерстяные тарелки и соус в обуви: фото самых странных подач блюд в ресторанах
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Часто рестораны пересекают границу здравого смысла в желании удивить оригинальной подачей блюд
Фото: adme
Часто рестораны пересекают границу здравого смысла в желании удивить оригинальной подачей блюд
Часто рестораны пересекают границу здравого смысла в желании удивить оригинальной подачей блюд
Часто рестораны пересекают границу здравого смысла в желании удивить оригинальной подачей блюд
Часто рестораны пересекают границу здравого смысла в желании удивить оригинальной подачей блюд

Рестораны пытаются поразить клиентов не только вкусом блюд, но и креативной подачей.

Иногда ради оригинальности декорирования блюд, кулинары жертвуют логикой, пишет adme.

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Гости ресторанов не всегда остаются довольны необычностью подачи.

Считают, что лучше придерживаться классических образцов. Такие клиенты собрали фото, на которых подача блюд их неприятно шокировала.

В Сеуле люди готовы бросить дело и помочь, однако мало кто знает английский язык. В Корее очень острая пища, к которой трудно привыкнуть. Продукты на украинский борщ достаточно дорогие. Небольшая свекла стоил 160 гривен.

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