Бэтмен и пасхальные кролики: мастерица создает сказочные имбирные пряники

Фото: Instagram.com/finecookiesif

Ирина Станиславская из Ивано-Франковска дома выпекает имбирно-медовые пряники, а потом их раскрашивает. Сначала делала печенье для себя и друзей, а затем превратила хобби в бизнес. Друзья ее называют - пряничные фея.

В прошлом Ирина была доцентом кафедры финансов в одном из прикарпатских университетов, более 10 лет преподавала экономические дисциплины. Свое восхищение сначала совмещала с преподаванием, а затем наступил момент, когда нужно было выбирать что-то одно. Пряники победили.

Начиналось все с пряников для благотворительных проектов. Ирина участвовала в благотворительных ярмарках, а также со своими студентами в университете собирали средства для больных детей, продавая пряники.

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"В 2015 году перед Хэллоуином возникла идея испечь пряники на соответствующую тематику. Поскольку в то время купить или заказать соответствующие формочки было нереально, то для меня их изготовил папа из металла. Сделала несколько призраков, летучих мышей, тыкв, сфотографировала их и выложила фотографии в соцсетях. Цены поставила, как говорится, "чтобы не дай Бог не заработать" - 6 пряников стоили 30 гривен. Появились первые желающие их приобрести. Тот момент считаю началом своего собственного дела", - рассказывает основательница и владелица домашнего проекту "Гарні пряники" Ирина Станиславская.

В состав имбирно-медовых пряников входит мука, мед, какао, масло, сахар и специи. При надлежащих условиях могут храниться 2 месяца. Каждый пряник вручную покрывается глазурью, которая изготавливается из яичных белков и сахарной пудры с добавлением пищевых красителей.

"К каждому сезону готовим что-то новенькое, чтобы порадовать самых требовательных клиентов. Абсолютно новыми прошлого года стали пряники, соответствующие тематике карантина - это и смайлики в медицинских масках, и рулоны туалетной бумаги (когда ее в панике массово скупали), и пряники с призывами мыть руки и оставаться дома. Также на нашем сайте finecookies.com.ua можно выбрать что-то из Пасхальной коллекции", - говорит мастерица.

Наиболее интересными и сложными бывают индивидуальные заказы.

"Что только не приходилось рисовать - и огромный череп, и любимые детские игрушки, и горные пейзажи. Всего и не вспомнить. Сейчас набирает популярность пищевая печать на пряниках, которая облегчает и удешевляет производство. Однако ни о какой индивидуальности там речь идти не может. Мы делаем исключительно ручную роспись пряников, а когда нужна пищевая печать, например, для корпоративных логотипов - направляем к нашим партнерам , - отмечает Ирина Станиславская.

В докарантинные времена мастерица со своими работниками проводили много мастер-классов по раскраске пряников для детей и взрослых. В частности, для уязвимых категорий населения. В гериатрическом пансионате, Территориальном центре социальной защиты, учреждениях для детей с ограниченными возможностями.

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"Как дети, так и пожилые люди охотно приобщаются к процессу пряничной магии. К сожалению, в условиях карантина такие меры стали невозможными. Однако мы нашли выход из ситуации и начали изготавливать наборы-раскраски для домашнего пряникования. Испеченные пряники с уже нанесенным контуром и набор готовой глазури для декорирования. Эта идея популярна среди детей. Такие наборы делали бесплатно для некоторых клиентов, которые не могли себе позволить приобрести их, а также для воспитанников детских интернатов", - говорит основательница проекта.

Кроме собственного сайта активно ведет страницы в соцсетях, время от времени запускает таргетированную рекламу. Выручают постоянные клиенты, с помощью которых работает "сарафанное радио". Но карантин внес свои коррективы в бизнес. Прошлой весной заказы значительно сократились, поэтому была вынуждена съехать из мастерской, которую арендовала, поскольку содержать ее стало невозможно.

"Постепенно мы возобновили работу, однако наша деятельность является достаточно сезонной, о стабильности сейчас говорить трудно. Я сама стараюсь при каждой возможности поддерживать малый бизнес, покупать что-то в кафе, маленьких магазинчиках. Соответственно, очень ценю, когда с такой поддержкой обращаются и к нам. Преимущественно это индивидуальные заказы на домашние события. Почти исчезли масштабные заказы - на угощение в школах-садах, свадебные и др. Мы осознаем, что мир уже никогда не будет таким, как раньше. Поэтому готовы принимать новые вызовы и воплощать новые интересные идеи", - говорит Ирина.

Пряники с утонченным ароматом в форме цыплят, кроликов, писанок и пояса изготавливают к Пасхе мастера Наталья Макаренко и Ирина Макарова из Черкасс. Вкусности продают на ярмарках и готовят на заказ.