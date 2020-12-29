Пряничный дом готовят по королевскому рецепту

Праздничные пряники можно подавать в форме домика. Его приготовление станет прекрасным развлечением для всей семьи.

Автор: smachno.ua Рецепт пряничного дома раскрыли королевские повара

Этот десерт готовят повара королевских кухонь и они поделились рецептом идеального пряничного домика. Его выложили на странице в Инстаграм.

Ингредиенты:

1 кг мука

14 г сода пищевая

28 г молотый имбирь

14 г молотая корица

355 г сливочного масла

500 г сахар

3 яйца

175 г сироп

Королевская глазурь:

1,5 к г сахарной пудры

200 г яичного белка

50 г лимонного сока

Приготовление:

Смешать муку и специи. Добавить масло, нарезанное кубиками, и перемешивать до образования крошки.

Добавить сахар и быстро перемешать. Затем добавить яйца и сироп и смешать до образования теста. Разделить на две половинки, вымесить и разровнять.

Укутать и охладить несколько часов. Затем раскатать до 5 мм - для частей домика, и до 3 мм - для небольших декоративных деталей. Вырезать формы пряничных домиков.

Выложить на листья и снова охладить перед выпечкой. Во время работы с окнами раздавить леденцы и положить в вырезанные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звездные новинки: Руслан Сеничкин готовит новогоднее печенье в печенье

Для глазури сахарную пудру смешать с яичным белком и лимонным соком. Взбить миксером на низкой скорости 2 мин. Затем отскрести по бокам и взбить еще раз, пока глазурь НЕ затвердеет. Затем сложить все части и слепить глазурью.

Шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает к праздничному столу оригинальный рецепт приготовления рыбы. Которая легко и быстро готовятся. Это филе минтая с нежным голландским соусом непременно понравятся всем гостям.