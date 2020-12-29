Пряничный дом готовят по королевскому рецепту

Праздничные пряники можно подавать в форме домика. Его приготовление станет прекрасным развлечением для всей семьи.
Этот десерт готовят повара королевских кухонь и они поделились рецептом идеального пряничного домика. Его выложили на странице в Инстаграм.
Ингредиенты:
1 кг мука
14 г сода пищевая
28 г молотый имбирь
14 г молотая корица
355 г сливочного масла
500 г сахар
3 яйца
175 г сироп
Королевская глазурь:
1,5 к г сахарной пудры
200 г яичного белка
50 г лимонного сока
Приготовление:
Смешать муку и специи. Добавить масло, нарезанное кубиками, и перемешивать до образования крошки.
Добавить сахар и быстро перемешать. Затем добавить яйца и сироп и смешать до образования теста. Разделить на две половинки, вымесить и разровнять.
Укутать и охладить несколько часов. Затем раскатать до 5 мм - для частей домика, и до 3 мм - для небольших декоративных деталей. Вырезать формы пряничных домиков.
Выложить на листья и снова охладить перед выпечкой. Во время работы с окнами раздавить леденцы и положить в вырезанные места.
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Для глазури сахарную пудру смешать с яичным белком и лимонным соком. Взбить миксером на низкой скорости 2 мин. Затем отскрести по бокам и взбить еще раз, пока глазурь НЕ затвердеет. Затем сложить все части и слепить глазурью.
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