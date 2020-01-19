Дизайнер делает невероятные скульптуры из имбирных пряников

Фото: Instagram | Caroline Eriksson

Праздничные зимние дни ассоциируются у людей с семейным застольем и особыми вкусностями. Одно из таких - имбирное печенье. Шведская дизайнер и фуд-стилист Кэролин Эрикссон решила из этих сладостей делать необычные фигуры.

На праздники женщина печет много имбирного печенья. В этом году с него Кэролин сделала скульптуру Грута из фильма "Стражи галактики". В прошлом женщина удивляла пользователей фигурой Чужого из одноименного фильма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изобрели радужный шоколад

Эрикссон начала печь печенье в 2013 году. Тогда победила пекарский конкурс. На создание фигуры Грута у нее ушло 5 недель. Чтобы тесто держалось, Кэролин добавляет к нему много муки и сиропа.

Автор: Instagram | Caroline Eriksson Чтобы тесто было тонким и прочным, дизайнер добавляет к нему много сиропа

Во Львове школьников угощают круассанами за отличные оценки по украинскому языку. Акцию устроил продуктовый магазин "Деликатес" на ул. Сулимы.