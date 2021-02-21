Яркий соблазн: пряная груша имеет привкус вина

Десерт пряная груша напоминает ароматом глинтвейн. Для этого подходят сухие красные вина, благодаря которому выходят груша яркого цвета. Блюдо диетическая и натуральная.
Ингредиенты:
Корица - 7 палочек
Душистый перец - 25 горошин
Гвоздика - 15 шт
Боб тонкая - 1 шт
Ваниль Бурбон - 1 шт
Сахар - 300 г
апельсин
Красное вино - 750 г
Груши - 4 шт
Приготовление:
Налить красное вино в кастрюлю и засыпать сахар. Добавить пряности и снять с апельсина цедру.
Отжать сок апельсина и перелить в кастрюлю. Добавить 150 мл воды, чтобы груши погрузились.
С груш Овощечистка снять кожицу и натереть губкой для посуды.
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Вырезать серединку специальным инструментом. Положить груши в раствор и варить 25 мин. Вынуть и охладить. Через сито процедить жидкость.
Залить груши и оставить на 1 час. Груши поставить на тарелку. Жидкость уварить на среднем огне до состояния сиропа.
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