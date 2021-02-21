Яркий соблазн: пряная груша имеет привкус вина

Фото: andychef.ru

Десерт пряная груша напоминает ароматом глинтвейн. Для этого подходят сухие красные вина, благодаря которому выходят груша яркого цвета. Блюдо диетическая и натуральная.

Ингредиенты:

Корица - 7 палочек

Душистый перец - 25 горошин

Гвоздика - 15 шт

Боб тонкая - 1 шт

Ваниль Бурбон - 1 шт

Сахар - 300 г

апельсин

Красное вино - 750 г

Груши - 4 шт

Приготовление:

Налить красное вино в кастрюлю и засыпать сахар. Добавить пряности и снять с апельсина цедру.

Отжать сок апельсина и перелить в кастрюлю. Добавить 150 мл воды, чтобы груши погрузились.

С груш Овощечистка снять кожицу и натереть губкой для посуды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лимонный соблазн: как сделать нежный чизкейк

Вырезать серединку специальным инструментом. Положить груши в раствор и варить 25 мин. Вынуть и охладить. Через сито процедить жидкость.

Залить груши и оставить на 1 час. Груши поставить на тарелку. Жидкость уварить на среднем огне до состояния сиропа.

Ромовая баба - аппетитный кондитерское изделие, который готовят из сдобного дрожжевого теста. Готовый кекс пропитывают сиропом из рома или другого алкогольного напитка и сахара. Украшают взбитыми сливками, фруктами или шоколадом.