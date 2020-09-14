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понедельник, 14 сентября 2020 10:57

Аппетитный обед: как запечь свиные ребрышки в духовке

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Аппетитный обед: как запечь свиные ребрышки в духовке
Блюдо подают из овощами гриль, картофелем и рисом.Фото: eda.ru

Запеченные ребрышки в духовке - это простое и одновременно вкусное блюдо. Выглядит эстетично, поэтому может стать украшением любого стола. Гармонично сочетается с овощами гриль, картофелем и рисом.

Ингредиенты:
свиные ребра - 1кг
соль, перец - по вкусу
мед 1 ст. л.
горчица - 1 ст. л.
паприка - 0,5 ч. л.
смеси трав для свинины - 1 ст. л.
растительное масло - 3 ст. л.

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Приготовление:
Купить ребра с минимальным прослойкой сала. Посолить, посыпать перцем и оставить мариноваться на ночь в холодильнике. Проварить в подсоленной воде 20 минут. Жидкость должна покрыть не более половины ребер. Охлажденную свинину смазать смесью трав, горчицы, масла и меда. 1/3 маринада оставить на потом. Поместить ребра в нагретую до 160 градусов духовку на 20 мин. Достать, повторно смазать остатками специй. Запечь до румяной корочки.

Рулет из индейки запекают под медово-апельсиновым соусом с сухофруктами и орехами. Украшают измельченной зеленью, отварной брокколи и ягодами клюквы.

ukr.media
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