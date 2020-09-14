Аппетитный обед: как запечь свиные ребрышки в духовке

Блюдо подают из овощами гриль, картофелем и рисом.Фото: eda.ru

Запеченные ребрышки в духовке - это простое и одновременно вкусное блюдо. Выглядит эстетично, поэтому может стать украшением любого стола. Гармонично сочетается с овощами гриль, картофелем и рисом.

Ингредиенты:

свиные ребра - 1кг

соль, перец - по вкусу

мед 1 ст. л.

горчица - 1 ст. л.

паприка - 0,5 ч. л.

смеси трав для свинины - 1 ст. л.

растительное масло - 3 ст. л.

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Приготовление:

Купить ребра с минимальным прослойкой сала. Посолить, посыпать перцем и оставить мариноваться на ночь в холодильнике. Проварить в подсоленной воде 20 минут. Жидкость должна покрыть не более половины ребер. Охлажденную свинину смазать смесью трав, горчицы, масла и меда. 1/3 маринада оставить на потом. Поместить ребра в нагретую до 160 градусов духовку на 20 мин. Достать, повторно смазать остатками специй. Запечь до румяной корочки.

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