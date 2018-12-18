Аппетитное искусство: кондитер показала креативные идеи декорирования пирогов

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Повар-кондитер Карин Пфеифф-Бошек из Германии создает для своих пирогов нестандартный декор. Из теста женщина вырезает цветы, сердечки и снежинки, плетет косы и решетки. Всем этим и украшает свою выпечку.

Пироги Карин оценила даже знаменитая Марта Стюарт. По словам признанного эксперта по домоводству, женщине удалось превратить покрытие для пирога в произведение искусства. Пишет известное американское издание Washington Post.

"Я отношусь к тесту, как скульптор к мрамору", — говорит Карин

Работая с тестом, женщина использует специальные формочки для печенья и набор скальпелей. Любит экспериментировать с цветами. В частности, выпекает пироги из фиолетового теста. Необходимого цвета придает им с помощью черничного сока. Игры цветов достигает также за счет использования разноцветных фруктов.

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Начинку для своих пирогов Карин готовит разнообразную. Чаще всего использует персики, малину, клюкву, чернику, яблоки, клубнику, вишню и шоколад. Чтобы тесто хорошо резалось, женщина держит его в течение 10-15 минут в морозилке. В холод массу ставит уже раскатанной и уложенной на металлический диск.

Ранее показали оригинально оформленное печенье, которое не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Автором необычной выпечки является американка Холли Фокс. Оригинального вида печенью женщина придает с помощью нестандартных формочек и разноцветной сахарной глазури. Над декорированием каждого изделия работает вручную.