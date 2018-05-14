Японский повар рассказал, как правильно кушать суши

Японский шеф-повар Нобу Мацухиса показал, как правильно есть суши. Фото: yav.io

Не смешивать васаби с соевым соусом и уменьшить его дозу употребления. О таких секретах употребления суши рассказывает японский шеф-повар Нобу Мацухиса. Он считает, что больше половины людей во всем мире едят суши неправильно.

1. "Не смешивайте соевый соус с васаби. Окунать в соевый соус только рыбу, без риса. Только потом добавлять к суши немного васаби – сверху рыбы. Это более традиционный способ", - рассказывает Нобу, передает uk.businessinsider.com.

2. При употреблении роллов количество соевого соуса нужно ограничить. Вместо того, чтобы макать весь ролл со всех сторон, ограничьтесь лишь небольшой порцией соуса. Когда соевого соуса слишком много, это не позволяет почувствовать настоящий вкус блюда.

Откусывать ролл по частям - грубая ошибка

3. Есть кусок ролла нужно целиком. Откусывать ролл по частям - наиболее грубая ошибка, ведь каждый кусок ролла содержит несколько компонентов, подобранных таким образом, чтобы усилить и улучшить вкус друг друга.

4. Имбирь подается к блюду не в качестве гарнира, а для того, чтобы можно было попробовать сразу несколько различных видов суши. Перед употреблением другого вида суши рекомендуется съесть небольшой кусочек имбиря - это позволит перебить во рту вкусовые ощущения и в полной мере ощутить вкус другого вида суши.

5. Начинать японскую трапезу нужно с более легких видов суши. Варианты с жирной рыбой лучше оставить напоследок. "Жирную рыбу лучше съесть под конец. Финальными суши трапезы могут быть роли", - добавляет Нобу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили самые дорогие деликатесы мира: топ-10

Ресторан "Геларто" в Нью-Йорке сделал необычный продукт - мороженое-суши. Такое мороженое можно есть палочками, потому что выглядит оно действительно, как суши. Цвета подобраны точно "по рецепту". Часто посетители "Геларто" не могут отличить суши от мороженого. Сейчас попробовать можно 46 видов таких "суши".