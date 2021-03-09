10 идей для изысканной подачи запеченной рыбы

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Лосось - идеальная рыба для экспериментов. Она всегда получается вкусной, но с разными приправами. Они зависят от овощей и приправ.

Главный принцип на кухне - не бояться добавлять что-то новое. Иначе однообразие надоест. Интересным получается запеченный лосось под соусом. На гарнир пойдет салат с апельсином.

Ингредиенты:

Лосось - 250 г

Шпинат - 100 г

Апельсин - 1

Соус "Терияки" - 4 ст. л.

Кунжут - 1 ст. л.

Оливковое масло - 2 ст. л.

Тимьян 2 ветви

Приготовление:

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Рыбу разрезать на 2 части. Форму для выпечки смазать маслом. Положить в нее лосось и влить соус.

Поперчить по вкусу и украсить тимьяном. Разогреть духовку до 200 градусов. Запекать лосось 15-20 мин.

Сделать салат из шпината. Его промыть и порезать вместе с очищенным апельсином. Добавить кунжут и масло.

Подавать теплого лосося с холодным салатом.

Также возникают проблемы не только с подачей рыбы, но и фаршированных яиц. Закуски должны быть на каждом праздничном столе. Чтобы не готовить банальных блюд, можно нафаршировать яйца различными начинками. Тогда по-новому откроете вкус этой закуски. Каждый обязательно найдет для себя что-то особенно вкусное.