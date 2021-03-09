10 идей для изысканной подачи запеченной рыбы

Лосось - идеальная рыба для экспериментов. Она всегда получается вкусной, но с разными приправами. Они зависят от овощей и приправ.
Главный принцип на кухне - не бояться добавлять что-то новое. Иначе однообразие надоест. Интересным получается запеченный лосось под соусом. На гарнир пойдет салат с апельсином.
Ингредиенты:
Лосось - 250 г
Шпинат - 100 г
Апельсин - 1
Соус "Терияки" - 4 ст. л.
Кунжут - 1 ст. л.
Оливковое масло - 2 ст. л.
Тимьян 2 ветви
Приготовление:
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Рыбу разрезать на 2 части. Форму для выпечки смазать маслом. Положить в нее лосось и влить соус.
Поперчить по вкусу и украсить тимьяном. Разогреть духовку до 200 градусов. Запекать лосось 15-20 мин.
Сделать салат из шпината. Его промыть и порезать вместе с очищенным апельсином. Добавить кунжут и масло.
Подавать теплого лосося с холодным салатом.
Также возникают проблемы не только с подачей рыбы, но и фаршированных яиц. Закуски должны быть на каждом праздничном столе. Чтобы не готовить банальных блюд, можно нафаршировать яйца различными начинками.
Тогда по-новому откроете вкус этой закуски. Каждый обязательно найдет для себя что-то особенно вкусное.
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