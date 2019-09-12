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четверг, 12 сентября 2019 18:26

Свободная вакансия и внутренний интерьер - словосочетания которые портят язык

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Свободная вакансия и внутренний интерьер - словосочетания которые портят язык
Для более грамотной и красивой речи филологи советую избегать тавтологий

Чтобы говорить и писать красиво, нужно избегать тавтологии. Это использование повторения в речи, когда одна часть высказывания полностью или частично дублирует содержание другой.

О словосочетаниях, которые следует избегать рассказал автор Telegram-канала "Українська мова" Виктор Дяченко.

"Популярный пример масло масляное, между этими словами можно спокойно поставить знак равенства", - отмечает автор, приводя и другие примеры.

бурные овации - овации;

"Овации - это бурные аплодисменты. Если расщеплять это слово то словосочетание будет выглядеть так: "бурные бурные аплодисменты". Можно сказать просто - овации", - подсказывает Виктор и рассказывает о других словосочетаниях, которые можно грамотно упростить.

свободная вакансия - вакансия;

внутренний интерьер - интерьер;

главный лейтмотив - лейтмотив;

кисти рук - ладони;

упорный интерес - интерес;

несколько лет тому назад - несколько лет назад;

искусный виртуоз - виртуоз;

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мое личное мнение - мое мнение / собственное мнение;

моя автобиография - моя биография / автобиография;

памятный сувенир - сувенир;

передовой авангард - авангард;

первый дебют - дебют;

полный аншлаг - аншлаг;

прейскурант цен - прейскурант;

умный вундеркинд - вундеркинд;

в сентябре месяце - в сентябре.

"Скажите просто "в сентябре". Все и так поймут, что это календарный промежуток времени", - отмечает автор.

Украинский язык насыщен суржиком. Ежедневно люди употребляют его и думают, что общаются на украинском языке. В сети опубликовали видео с выделением 10 суржиковых слов, которых украинцам следует избавиться сразу.

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Дата
12
сентября

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