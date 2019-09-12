Свободная вакансия и внутренний интерьер - словосочетания которые портят язык

Чтобы говорить и писать красиво, нужно избегать тавтологии. Это использование повторения в речи, когда одна часть высказывания полностью или частично дублирует содержание другой.
О словосочетаниях, которые следует избегать рассказал автор Telegram-канала "Українська мова" Виктор Дяченко.
"Популярный пример масло масляное, между этими словами можно спокойно поставить знак равенства", - отмечает автор, приводя и другие примеры.
бурные овации - овации;
"Овации - это бурные аплодисменты. Если расщеплять это слово то словосочетание будет выглядеть так: "бурные бурные аплодисменты". Можно сказать просто - овации", - подсказывает Виктор и рассказывает о других словосочетаниях, которые можно грамотно упростить.
свободная вакансия - вакансия;
внутренний интерьер - интерьер;
главный лейтмотив - лейтмотив;
кисти рук - ладони;
упорный интерес - интерес;
несколько лет тому назад - несколько лет назад;
искусный виртуоз - виртуоз;
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водійка или водійчиня - как правильно употреблять феминитивы
мое личное мнение - мое мнение / собственное мнение;
моя автобиография - моя биография / автобиография;
памятный сувенир - сувенир;
передовой авангард - авангард;
первый дебют - дебют;
полный аншлаг - аншлаг;
прейскурант цен - прейскурант;
умный вундеркинд - вундеркинд;
в сентябре месяце - в сентябре.
"Скажите просто "в сентябре". Все и так поймут, что это календарный промежуток времени", - отмечает автор.
Украинский язык насыщен суржиком. Ежедневно люди употребляют его и думают, что общаются на украинском языке. В сети опубликовали видео с выделением 10 суржиковых слов, которых украинцам следует избавиться сразу.
Комментарии