Создали "словарь Зеленского"

В соцсети высмеяли выступление Владимира Зеленского. Фото: Укринформ

В соцсетях высмеяли русскоязычный выступление президента Владимира Зеленского на форуме технологий iForum 2019.

Составить "Зеленско-украинский" словарь предложил пользователь Facebook Денис Антипов.

"Факинг отрасль - отрасль IT со значительными осложнениями в функционировании;

чуваки - специалисты;

надо шо-то менять - мы должны разработать четкий план изменений и актуализации законодательства для упрощения ведения бизнес-процессов согласно существующих реалий;

технологичная технологичность - инновационность с применением передовых технологий;

у нас много факапов - есть еще немало сбоев в процессах;

чувак порвал эпоху, красавец - Иоганн Гутенберг является выдающейся личностью, осуществившей технологический прорыв в свое время, изобретя печатный пресс;

ШО?! - не совсем вас понял;

надо идти к дронам - необходимо внедрять системы автоматизации;

комментарии этого всего "бла-бла-бла" - отсутствуют факторы и явления, о которых я уже упомянул ранее;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За нежелание говорить на государственном придется заплатить

можешь мне в щёчку поговорить - можете воспользоваться моим hands-free микрофоном для своего объявления;

потому что ФОПы, потому что 6% - с помощью оформления фактических сотрудников как ФЛП, ИТ-компании обходят налоговое законодательство;

у вас всех мозгов больше чем у меня - я имею честь говорить перед такими высококлассными специалистами, как вы;

не, ну шо-то у меня есть, конечно - хотя, конечно, я тоже имею базовые знания в этой сфере", - написал он.

Президент Владимир Зеленский на форуме технологий iForum 2019 выступал на русском языке. Участники форума снимали выступление президента на телефоны.