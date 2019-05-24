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пятница, 24 мая 2019 10:54

Создали "словарь Зеленского"

2 Комментировать
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
В соцсети высмеяли выступление Владимира Зеленского. Фото: Укринформ

В соцсетях высмеяли русскоязычный выступление президента Владимира Зеленского на форуме технологий iForum 2019.

Составить "Зеленско-украинский" словарь предложил пользователь Facebook Денис Антипов.

"Факинг отрасль - отрасль IT со значительными осложнениями в функционировании;

чуваки - специалисты;

надо шо-то менять - мы должны разработать четкий план изменений и актуализации законодательства для упрощения ведения бизнес-процессов согласно существующих реалий;

технологичная технологичность - инновационность с применением передовых технологий;

у нас много факапов - есть еще немало сбоев в процессах;

чувак порвал эпоху, красавец - Иоганн Гутенберг является выдающейся личностью, осуществившей технологический прорыв в свое время, изобретя печатный пресс;

ШО?! - не совсем вас понял;

надо идти к дронам - необходимо внедрять системы автоматизации;

комментарии этого всего "бла-бла-бла" - отсутствуют факторы и явления, о которых я уже упомянул ранее;

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можешь мне в щёчку поговорить - можете воспользоваться моим hands-free микрофоном для своего объявления;

потому что ФОПы, потому что 6% - с помощью оформления фактических сотрудников как ФЛП, ИТ-компании обходят налоговое законодательство;

у вас всех мозгов больше чем у меня - я имею честь говорить перед такими высококлассными специалистами, как вы;

не, ну шо-то у меня есть, конечно - хотя, конечно, я тоже имею базовые знания в этой сфере", - написал он.

Президент Владимир Зеленский на форуме технологий iForum 2019 выступал на русском языке. Участники форума снимали выступление президента на телефоны.

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