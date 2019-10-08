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вторник, 08 октября 2019 14:40

Рассказали о преимуществах украинского языка над русским

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Рассказали о преимуществах украинского языка над русским
Украинский язык богат на синонимы. Фото: Укринформ

Украинский языковед Александр Пономарив рассказал о синонимичном богатстве украинского языка.

"Украинский язык часто превосходит русский. Например: у них только горизонт, и устаревшее окоём, а у нас - горизонт, обрій и еще более 10 синонимов. У них только общество, а у нас суспільство, товариство, громада. У них только яблоко от яблони недалеко падает, а у нас яке коріння, таке й насіння; яка хата, такий тин, який батько — такий син; які мама й татко, таке й дитятко; яка пшениця, така й паляниця. По поводу однословных и несколькословных образований: у нас множество, а в них Бесчисленное множество, у нас железная дорога, а в них железная дорога, написал он в блоге на ВВС.

В русском языке есть приличный и пристойный, а в украинском пристойний, порядний, належний та доречний, привел пример профессор.

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В русском подходящий, соответствующий, а в украинском відповідний, підхожий, слушний.

В русском подразумевать, в украинском - мати на увазі, мати на думці, мати на оці, припускати.

Ребенку надо объяснять разницу между украинским и русским языками. Тогда он не будет смешивать их и не говорить на суржике, считает филолог Ольга Шевчук-Клюжева.

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Дата
08
октября

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