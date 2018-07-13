"Повезло з головою" - составили рейтинг грамотности украинских политиков

Журналисты проверили сообщения украинских политиков в соцсетях на наличие ошибок. Наблюдение проводили с 10 июня по 5 июля.

За этот период президент Петр Порошенко допустиив в Twitter 20 ошибок в 201 посте.

Среди типичных ошибок президента - использование российских фраз. Например, "розраховувати"- в смысле "сподіватися", пишет 24tv.

Министр внутренних дел Арсен Аваков половину сообщений написал на русском языке. Украинский - официальные, конкретные. Личное мнение Арсен Аваков выражает не государственным, зато коротко.

Олега Ляшко трудно сравнить с другими. Его экспрессивность есть и в сообщениях нардепа. Чаще всего ошибки - запятую ставит перед фразеологизмами, а обращается в именительном падеже.

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Автор: 24tv Грамотность в Twitter отличается у разных политиков, однако писать полностью «на отлично» не удается никому

Ошибки допускают все проверенные политики без исключения.

Назвали 12 типичных ошибок в украинском языке



Языковеды Александр Староста и Тарас Зварич определили типичные ошибки в украинском языке. Неправильно переводить российский предлог "по" как украинский "за". Правильный украинский аналог - "на бажання". Канцеляризму "за власним бажанням" соответствуют выражения "своєю волею", "по своїй волі", "з власної волі"