"Повезло з головою" - составили рейтинг грамотности украинских политиков

Журналисты проверили сообщения украинских политиков в соцсетях на наличие ошибок. Наблюдение проводили с 10 июня по 5 июля.
За этот период президент Петр Порошенко допустиив в Twitter 20 ошибок в 201 посте.
Среди типичных ошибок президента - использование российских фраз. Например, "розраховувати"- в смысле "сподіватися", пишет 24tv.
Министр внутренних дел Арсен Аваков половину сообщений написал на русском языке. Украинский - официальные, конкретные. Личное мнение Арсен Аваков выражает не государственным, зато коротко.
Олега Ляшко трудно сравнить с другими. Его экспрессивность есть и в сообщениях нардепа. Чаще всего ошибки - запятую ставит перед фразеологизмами, а обращается в именительном падеже.
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Ошибки допускают все проверенные политики без исключения.
Назвали 12 типичных ошибок в украинском языке
Языковеды Александр Староста и Тарас Зварич определили типичные ошибки в украинском языке.
Неправильно переводить российский предлог "по" как украинский "за". Правильный украинский аналог - "на бажання". Канцеляризму "за власним бажанням" соответствуют выражения "своєю волею", "по своїй волі", "з власної волі"
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