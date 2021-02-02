"Одягати шапку" и "ставити мету" - что не так с выражениями, которые употребляют украинцы

Собрали выражения, которые в украинском языке часто употребляют с ошибками.
Их можно заменять правильными и более изысканными. Примеры опубликовали на сайте skarbnuchka-10.jimdofree.com.
Вместо "бродити вуличками" правильно казати "блукати вуличками".
Виключати струм ― вимикати струм.
Дещо заторможено активність ― дещо загальмовано активність.
Зустрічати розуміння ― порозумітися.
Листати журнал ― гортати журнал.
Лізти зі шкіри ― пнутися зі шкури.
Як це мало місце ― як було.
Настояти ― наполягти.
Наступає весна ― настає весна.
Оголосити факти ― оприлюднити факти.
Одягти шапку ― надягти шапку.
Попадати в біду ― опинитися в біді.
Превалювати ― переважати.
Депутати приймуть до уваги ― депутати візьмуть до уваги.
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У піт ударило ― піт пройняв.
Хлопнути дверима ― гримнути, грюкнути дверима.
Я сфотографувався в анфас ― я сфотографувався анфас.
Ставить собі мету ― ставить собі за мету.
Родився у Львові ― народився у Львові.
Учительницы из Ивано-Франковска Оксана Гошовская и Виктория Булычева ведут TikTok-канал. Назвали блог "Філологині на карантині". На видео исправляют грамматические ошибки.
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