"Одягати шапку" и "ставити мету" - что не так с выражениями, которые употребляют украинцы

Слово "настояти" употребляют ошибочно. Правильно говорить "наполягти". Фото: pexels.com

Собрали выражения, которые в украинском языке часто употребляют с ошибками.

Их можно заменять правильными и более изысканными. Примеры опубликовали на сайте skarbnuchka-10.jimdofree.com.

Вместо "бродити вуличками" правильно казати "блукати вуличками".

Виключати струм ― вимикати струм.

Дещо заторможено активність ― дещо загальмовано активність.

Зустрічати розуміння ― порозумітися.

Листати журнал ― гортати журнал.

Лізти зі шкіри ― пнутися зі шкури.

Як це мало місце ― як було.

Настояти ― наполягти.

Наступає весна ― настає весна.

Оголосити факти ― оприлюднити факти.

Одягти шапку ― надягти шапку.

Попадати в біду ― опинитися в біді.

Превалювати ― переважати.

Депутати приймуть до уваги ― депутати візьмуть до уваги.

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У піт ударило ― піт пройняв.

Хлопнути дверима ― гримнути, грюкнути дверима.

Я сфотографувався в анфас ― я сфотографувався анфас.

Ставить собі мету ― ставить собі за мету.

Родився у Львові ― народився у Львові.

Учительницы из Ивано-Франковска Оксана Гошовская и Виктория Булычева ведут TikTok-канал. Назвали блог "Філологині на карантині". На видео исправляют грамматические ошибки.