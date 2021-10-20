Детские кроссовки: как выбрать удобные, качественные и стильные

Детские кроссовки обычно представлены в трех основных линейках – для малышей до 3-х, детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков

Кроссовки часто называют самой удобной обувью для детей разного возраста. Такие модели выполнены в спортивном стиле и имеют широкое или узкое назначение:

• для занятий в зале обязательны перфорированная подошва, плотное прилегание к стопе, надежная фиксация с помощью шнуровки;

• для повседневного ношения – материалы с высоким уровнем воздухообмена и водонепроницаемая подкладка (особенно в изделиях для весны и осени);

• активный отдых на природе, пешие прогулки по неравной местности, непродолжительные туристические походы нуждаются в мягком верхе, протекторах, стойких к скольжению и надежной фиксации голеностопного сустава.

Стоит отдать предпочтение продукции известных специализированных брендов, предложения которых широко представлены на сайте интернет-магазина Панама https://panama.ua/categorys/77629/. Такие производители используют инновационные технологии, особенное внимание уделяют амортизационным свойствам, работают только с высококачественным сырьем.

Основные характеристики

• Удобство. Этот показатель обеспечивается несколькими факторами. Важно правильно подобрать размер, а допустимый запас не должен превышать 1 см. Особенными преимуществами будут стелька анатомической формы и подушечка на заднике.

• Надежность. Определяется прочностью материалов, качеством швов и склеивания. Для спортивных занятий и длительных пеших прогулок шнуровка лучше липучек. Модели на липучках удобны для малышей (особенно в детском саду), которые пока не могут самостоятельно справиться с шнурками. Чтобы деть могли быстрее освоить правила завязывания шнурков, выбираем модели не с отверстиями, а с крючками или петлями.

• Правильная подошва. Должна быть не жесткой и упругой. Подошва поддерживает стопу в правильном положении, не препятствует ее естественному изгибу, смягчает контакт с твердой поверхностью, исключающей скольжение. В спортивных вариантах она мягче и толще, а для ее изготовления используется преимущественно этиленвинилацетат (ЭВА). Это легкий материал с сетчатой структурой, который обеспечивает отличную амортизацию и высокую износостойкость. Подошва повседневных вариантов часто выполнена из термоэластопласта (ТЭП). Этот материал сочетает хорошую эластичность с упругостью, устойчивый к воздействию низких и высоких температур, а также к механическим повреждениям. Легко поддается окраске, отличается высокой износостойкостью на изгиб. ТЭП и ЭВА, а также их сочетание гарантируют хорошую теплоизоляцию и защищают стопу от холода.

• Система вентиляции. Циркуляцию воздуха обеспечивают сетчатые вставки, перфорация, натуральная кожа. Они пропускают избытки тепла наружу и предотвращают скопление влаги.

• Защита носка. Большинство травм приходятся на пальцы. Каждый мальчик будет с удовольствием бить не только по мячу, но и толкать носком обуви любые камни и сучки, которые он встретит на своем пути. Для повышения износостойкости подойдут детские кроссовки со специальным защитным слоем впереди и на пятке, а также изделия с резиновым выступом на носках.

• Стиль и яркость. Сегодня в тренде варианты на высокой подошве, вставки из натуральной кожи в стиле металлик. Повседневная классика отличается контрастом темных колоритов и элементов белого цвета, актуальные сочетания мягких и сочных оттенков.

В коллекциях специализированных брендов кроссовки обычно представлены в трех основных линейках – для малышей до 3-х, детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков. Отдельно предлагаются ежегодные сезонные коллекции, выпускают ограниченные серии с узким назначением. Ассортимент делится по гендерному признаку, а также можно подобрать модель для определенного вида спорта или занятий в зале.