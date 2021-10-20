Детские кроссовки: как выбрать удобные, качественные и стильные

 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 684
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 513
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1107
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 243
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17488
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1827
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3096
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1143
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1179
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3141
Фото
Все фото
5
9
5
5
6
Тина Кароль очаровала сеть редкими кадрами с 12-летним сыном
Тина Кароль очаровала сеть редкими кадрами с 12-летним сыном
&quot;Это интимная часть нашей жизни&quot; - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы
"Это интимная часть нашей жизни" - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы
Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына
Виктор Павлик и его любимая впервые показали лицо трехмесячного сына
MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
Анджелина Джоли, Камалия и Джей Ло: звезды, которые стали родителями двойняшек
Анджелина Джоли, Камалия и Джей Ло: звезды, которые стали родителями двойняшек
Видео
Все видео
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Мужчина придумал, как сделать ребенку прививку без стресса
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Интервью
1/5
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 558
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 4689
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1404
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1503
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 648
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1044
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
среда, 20 октября 2021 13:02

Детские кроссовки: как выбрать удобные, качественные и стильные

  Комментировать
  Детские кроссовки обычно представлены в трех основных линейках – для малышей до 3-х, детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков
Детские кроссовки обычно представлены в трех основных линейках – для малышей до 3-х, детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков

Кроссовки часто называют самой удобной обувью для детей разного возраста. Такие модели выполнены в спортивном стиле и имеют широкое или узкое назначение:

• для занятий в зале обязательны перфорированная подошва, плотное прилегание к стопе, надежная фиксация с помощью шнуровки;
• для повседневного ношения – материалы с высоким уровнем воздухообмена и водонепроницаемая подкладка (особенно в изделиях для весны и осени);
• активный отдых на природе, пешие прогулки по неравной местности, непродолжительные туристические походы нуждаются в мягком верхе, протекторах, стойких к скольжению и надежной фиксации голеностопного сустава.

Стоит отдать предпочтение продукции известных специализированных брендов, предложения которых широко представлены на сайте интернет-магазина Панама https://panama.ua/categorys/77629/. Такие производители используют инновационные технологии, особенное внимание уделяют амортизационным свойствам, работают только с высококачественным сырьем.

Основные характеристики

• Удобство. Этот показатель обеспечивается несколькими факторами. Важно правильно подобрать размер, а допустимый запас не должен превышать 1 см. Особенными преимуществами будут стелька анатомической формы и подушечка на заднике.

• Надежность. Определяется прочностью материалов, качеством швов и склеивания. Для спортивных занятий и длительных пеших прогулок шнуровка лучше липучек. Модели на липучках удобны для малышей (особенно в детском саду), которые пока не могут самостоятельно справиться с шнурками. Чтобы деть могли быстрее освоить правила завязывания шнурков, выбираем модели не с отверстиями, а с крючками или петлями.

• Правильная подошва. Должна быть не жесткой и упругой. Подошва поддерживает стопу в правильном положении, не препятствует ее естественному изгибу, смягчает контакт с твердой поверхностью, исключающей скольжение. В спортивных вариантах она мягче и толще, а для ее изготовления используется преимущественно этиленвинилацетат (ЭВА). Это легкий материал с сетчатой структурой, который обеспечивает отличную амортизацию и высокую износостойкость. Подошва повседневных вариантов часто выполнена из термоэластопласта (ТЭП). Этот материал сочетает хорошую эластичность с упругостью, устойчивый к воздействию низких и высоких температур, а также к механическим повреждениям. Легко поддается окраске, отличается высокой износостойкостью на изгиб. ТЭП и ЭВА, а также их сочетание гарантируют хорошую теплоизоляцию и защищают стопу от холода.

• Система вентиляции. Циркуляцию воздуха обеспечивают сетчатые вставки, перфорация, натуральная кожа. Они пропускают избытки тепла наружу и предотвращают скопление влаги.

• Защита носка. Большинство травм приходятся на пальцы. Каждый мальчик будет с удовольствием бить не только по мячу, но и толкать носком обуви любые камни и сучки, которые он встретит на своем пути. Для повышения износостойкости подойдут детские кроссовки со специальным защитным слоем впереди и на пятке, а также изделия с резиновым выступом на носках.

• Стиль и яркость. Сегодня в тренде варианты на высокой подошве, вставки из натуральной кожи в стиле металлик. Повседневная классика отличается контрастом темных колоритов и элементов белого цвета, актуальные сочетания мягких и сочных оттенков.

В коллекциях специализированных брендов кроссовки обычно представлены в трех основных линейках – для малышей до 3-х, детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков. Отдельно предлагаются ежегодные сезонные коллекции, выпускают ограниченные серии с узким назначением. Ассортимент делится по гендерному признаку, а также можно подобрать модель для определенного вида спорта или занятий в зале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Детские кроссовки: как выбрать удобные, качественные и стильные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
октября

В Москве убили знаменитого украинского генерала

"Божественный ветер": японцы пустили в бой пилотов-смертников

"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку

Самое читаемое
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 17488
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 11403
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден &quot;нелегал&quot;
Парфюмерный шопинг: как не купить подделку в интернете и так ли безобиден "нелегал"
5
 Просмотров: 8928
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 7155
&quot;Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США&quot; - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
 Просмотров: 4689
Дети
Тина Кароль очаровала сеть редкими кадрами с 12-летним сыном
Тина Кароль очаровала сеть редкими кадрами с 12-летним сыном
5
 Просмотров: 963
Какой должна быть школа, чтобы дети любили учиться?
Какой должна быть школа, чтобы дети любили учиться? Просмотров: 981
Каждые 11 мин. в мире подросток кончает жизнь самоубийством - ЮНИСЕФ
Каждые 11 мин. в мире подросток кончает жизнь самоубийством - ЮНИСЕФ Просмотров: 90
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
"Переслушиваю, когда трудно" - Monatik растрогал сеть видео с сыном
 Просмотров: 333
"Это интимная часть нашей жизни" - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы
"Это интимная часть нашей жизни" - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы
9
 Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
5
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
3
Зеленский хочет уволить председателя Нацбанка - Bloomberg
3
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
1
Депутата, голосовавшую "против" в "Слуге народа", выгоняют из фракции
Голосов: 332
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть