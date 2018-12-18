Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене

Звезда британских "Танцев со звездами" Стейси Дули оконфузилась во время финала шоу.
Стейси танцевала с Кевином Клифтоном, когда ее юбка поднялась и обнажила телесного цвета белье .
Но большинству зрителей показалось, что Стейси была без белья. Об этом свидетельствует большое количество фото и комментариев поклонников в сети.
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"Мой муж смотрел финал" Танцев со звездами "и был убежден, что Стейси была без трусов, когда танцевала финальный танец!", - пишет одна из зрительниц.
"Даже еще не 21.00, Стейси!", - пишут другие.
Но некоторые все же заверили Twitter пользователей, Стейси была в белье.
В этом сезоне шоу участвовала украинка, танцовщица Надежда Бычкова.
В британских "Танцах" украинка заменила танцовщицу Кристину Риханоф.
Бычкова успела попробовать себя в роли модели Playboy, снялась для обложки в 2015 году и украсила издание FHM в 2012 году.
Надежда является двукратной чемпионкой Всемирных и европейских турниров по бальным танцам.
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