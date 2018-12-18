Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене

Звезда британских "Танцев со звездами" Стейси Дули оконфузилась во время финала шоу.

Стейси танцевала с Кевином Клифтоном, когда ее юбка поднялась и обнажила телесного цвета белье .

Но большинству зрителей показалось, что Стейси была без белья. Об этом свидетельствует большое количество фото и комментариев поклонников в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном селфи

"Мой муж смотрел финал" Танцев со звездами "и был убежден, что Стейси была без трусов, когда танцевала финальный танец!", - пишет одна из зрительниц.

"Даже еще не 21.00, Стейси!", - пишут другие.

Но некоторые все же заверили Twitter пользователей, Стейси была в белье.

В этом сезоне шоу участвовала украинка, танцовщица Надежда Бычкова. В британских "Танцах" украинка заменила танцовщицу Кристину Риханоф. Бычкова успела попробовать себя в роли модели Playboy, снялась для обложки в 2015 году и украсила издание FHM в 2012 году. Надежда является двукратной чемпионкой Всемирных и европейских турниров по бальным танцам.