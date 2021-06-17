Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии

Жена председателя Черкасской ОГА Александра Скичко Елизавета Юрушева похвасталась купальниками во время отпуска. Она полетела отдыхать вместе с детьми и подругами в Италию.

Юрушева опубликовала ролик в Instagram. На видео женщина танцует в различных бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

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"В отпуске всегда волнует только одна проблема - какой купальник надеть. Поэтому беру всегда все. Купальников много не бывает", - отметила жена Скичко.

Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Бывший телеведущий Александр Скичко после того, как стал народным депутатом, перестал зарабатывать. Об этом рассказала его жена, предприниматель, управляющая отелями Fairmont Grand Hotel Kyiv и "Ривьера" Елизавета Юрушева. Юрушева рассказала, что у ее мужа заработная плата около 40 тыс. грн, 20 тыс. они платят за частный сад дочери Таты. К тому же сын Лизы от 1-го брака учится в Англии.