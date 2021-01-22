"Пошел в политику и не зарабатывает" - жена "слуги" Скичка

Александр Скичко женился на Елизавете Юрушевой в 2017 году.

Бывший телеведущий Александр Скичко после того, как стал народным депутатом, перестал зарабатывать. Об этом рассказала его жена, предприниматель, управляющая отелями Fairmont Grand Hotel Kyiv и "Ривьера" Елизавета Юрушева.

"Саша ранее был полностью материально независимый от меня. Он был успешным артистом и хорошо зарабатывал. Когда он пошел в политику, стал зависимым от меня финансово. Он не зарабатывает", - сказала жена депутата в интервью Натальи Влащенко, сообщает Табло ID.

"Для него это был переломный момент. Мы долго говорили об этом. Он сознательно пошел на то, что его будет удерживать жена".

Юрушева рассказала, что у ее мужа заработная плата около 40 тыс. грн, 20 тыс. они платят за частный сад дочери Таты. К тому же сын Лизы от 1-го брака учится в Англии.

О политической карьере Скичко она сказала:

"Это была его личная амбиция и желание. Я его поддерживала, потому что сама я стала менеджером отеля всего лишь в 22 года. Тогда как раз был кризис, и мне было сложно. Если человек способный, если он хочет, у него есть мотивация. Саша трудолюбивый, он во многом стал разбираться. Это правда, что он пришел туда без знаний, но то, что я вижу сейчас - я им горжусь".

Также Елизавета Юрушева сказала, что ее отец-олигарх - Леонид Юрушев, его состояние оценивается в $114 млн. Владелец Днепровагонремстрой, Коростенский завод МДФ, InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv, совладелец Кременчугского сталелитейного завода, - Gazeta.ua - был больше против, чем за то, чтобы зять шел в политику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самых больших прогульщиков в Раде

Александр Скичко на внеочередных парламентских выборах летом 2019 года баллотировался от партии "Слуга народа" по округу в Черкасской области. До этого работал на телеканалах "Новый канал" олигарха Виктора Пинчука и "Україна" Рината Ахметова. 20 января Кабинет министров согласовал Скичко на председателя Черкасской облгосадминистрации.