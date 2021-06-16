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среда, 16 июня 2021 18:25

Лопес поймали на поцелуе с Аффлеком: момент попал на видео

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Автор: instagram.com/jlo
  Дженнифер Лопес сфотографировали за поцелуем с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес сфотографировали за поцелуем с Беном Аффлеком

Американскую артистку 51-летнюю Дженнифер Лопес и актера 48-летнего Бена Аффлека сфотографировали во время поцелуя.

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Публикация от Jennifer Lopez & Ben Affleck (@lopezaffleck)

Нежный момент пары, которую давно поклонники окрестили "Беннифер", произошел во время ужина в одном из ресторанов в Малибу. Об этом сообщает Page Six.

Влюбленные были на семейном праздновании: отмечали 50-летие младшей сестры певицы - Линды.

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На видео видно, что вместе с ними были также дети Лопес - Макс и Эмми. По словам инсайдера, мать исполнительницы, Гваделупе Родригес, одобряет кандидатуру Аффлека.

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Публикация от Jennifer Lopez & Ben Affleck (@lopezaffleck)

Американские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек восстановили отношения и даже строят серьезные планы на будущее. По словам информатора, Бен и Дженнифер начинают говорить о совместном будущем.

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