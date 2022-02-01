Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже

Семья исполнителя Дмитрия Монатика наслаждается отпуском. Артист вместе с любимой Ириной Демичевой и двумя сыновьями отдыхают на Мальдивских островах.

С курорта публикуют солнечные фото. Пара делится не только романтичными и семейными кадрами. В частности, жена Монатика выставила фото в купальниках в Instagram.

Фото: instagram.com/irinamonatik

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В посте к пикантному снимку Демичева обдумала жизнь на островах. По ее словам, она "дарит возможность перезагрузиться".

"Но чтобы поехать надолго, надо по меньшей мере с семьей, близкими, командой. Чтобы создавать не спеша и максимально кайфуя. Ведь ничего не делать не получается. Уж очень сильно любим свою работу, дело всей жизни и нашу команду", - поделилась она.

Монатик и его жена Ирина Демичева отмечали 1 июля шестую годовщину брака и 10-ю - отношений. Супруги нежно поздравило друг друга в сети. Женщина опубликовала фото со свадьбы. На снимке она позировала в коротком белом платье, а муж - в черном костюме и бежевой шляпе.