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вторник, 01 февраля 2022 10:39

Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
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Семья исполнителя Дмитрия Монатика наслаждается отпуском. Артист вместе с любимой Ириной Демичевой и двумя сыновьями отдыхают на Мальдивских островах.

С курорта публикуют солнечные фото. Пара делится не только романтичными и семейными кадрами. В частности, жена Монатика выставила фото в купальниках в Instagram.

Жена певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева поразила сочной фигурой на мальдивском отдыхе
Фото: instagram.com/irinamonatik
Жена певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева поразила сочной фигурой на мальдивском отдыхе
Жена певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева поразила сочной фигурой на мальдивском отдыхе
Жена певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева поразила сочной фигурой на мальдивском отдыхе
Жена певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева поразила сочной фигурой на мальдивском отдыхе

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В посте к пикантному снимку Демичева обдумала жизнь на островах. По ее словам, она "дарит возможность перезагрузиться".

"Но чтобы поехать надолго, надо по меньшей мере с семьей, близкими, командой. Чтобы создавать не спеша и максимально кайфуя. Ведь ничего не делать не получается. Уж очень сильно любим свою работу, дело всей жизни и нашу команду", - поделилась она.

Монатик и его жена Ирина Демичева отмечали 1 июля шестую годовщину брака и 10-ю - отношений. Супруги нежно поздравило друг друга в сети. Женщина опубликовала фото со свадьбы. На снимке она позировала в коротком белом платье, а муж - в черном костюме и бежевой шляпе.

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Дата
01
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