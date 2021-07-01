Шесть лет в браке: Дмитрий и Ирина Монатики поделились архивными фото

Исполнитель Дмитрий Монатик и его жена Ирина отмечают сегодня, 1 июля, шестую годовщину брака и 10-ю - отношений. Супруги нежно поздравило друг друга в сети.

В Instagram женщина опубликовала фото со свадьбы. На снимке она позировала в коротком белом платье, а муж - в черном костюме и бежевой шляпе.

"Официальный день нашей семьи - 1 июля, 2015 год. Нам официально шесть лет. А вместе мы уже целых 10 лет. Люблю тебя, моя вечность", - подписала фотографии.

Монатик показал архивное фото в сети, на котором позирует в костюме Аладдина, а его возлюбленная - босиком в черных лосинах, гольфе и красном мини-платье.

Фото: instagram.com/irinamonatik

"13 лет назад. Луцк. Наш первый шутливый поцелуй на твоем 25-м дне рождения оказался совсем не шуткой. Через три года мы начали встречаться, говорить обо всем на свете, мечтать, смеяться до колик в животе. Начали верить друг в друга и вместе убедились, что есть хорошие, прекрасные люди в тогда еще чужом и незнакомом Киеве.

Сегодня ровно шесть лет назад мы стали семьей официально. Хотя, мне кажется, мы стали ею как раз после этого поцелуя. Ты подарила мне двух лучших мальчиков, которыми я горжусь с каждым днем ​​все больше. С каждым днем ​​все сильнее восхищаюсь тобой. Думал, искать буду всю жизнь. Вот и нашел всю жизнь. Люблю тебя прозрачно, безгранично и бесконечно. Свадьба чугунная - головы юные", - написал артист.

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Влюбленных поздравили с годовщиной в комментариях фотограф Соня Плакидюк, певец Владимир Дантес, ведущий Слава Демин, дизайнер Андре Тан, жена музыканта Сергея Бабкина Снежана и другие.

Артист Monatik представил видеоработу на песню "Ресницы безопасности", в которой показал архивные видео из личной и творческой жизни. Эта композиция является саундтреком к документальному фильму "Вечно танцующий человек". Продюсеру исполнилось 35 лет. По этому случаю он выпустил видео, которое готовил более 20 лет. Режиссером является Артем Григорян. В этом клипе артист впервые показал детей - Даниила и Платона, а также видеозапись, как он забирал сыновей из роддома, кадры со свадьбы с Ириной Монатик.