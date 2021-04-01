Впервые показал сыновей: в свой день рождения Monatik выпустил автобиографический клип

Monatik показал архивные кадры с сыновьями и женой в клипе. Фото: instagram.com/monatik_official

Артист Monatik представил видеоработу на песню "Ресницы безопасности", в которой показал архивные видео с личной и творческой жизни. Эта композиция является саундтреком к документальному фильму "Вечно танцующий человек".

Сегодня продюсеру исполняется 35 лет. По этому случаю он выпустил видео, которое готовил более 20 лет.

"Ресницы безопасности" - это свет, пробивающийся сквозь облака. Эта песня, как никакая другая, описывает путь к цели: "Сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря". Мы решили сделать на нее видеоработу, которая состоит из нарисованных моментов, архивов, видео, которые мы успели собрать из путешествий, гастролей из разных уголков мира. Это теплое видео, которое в период всемирной пандемии выглядит еще более ностальгически, и ты хочешь, чтобы вернулись эти времена", - рассказал певец.

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Режиссером видеоработы является Артем Григорян. В этом клипе артист впервые показал детей - Даниила и Платона, а также видеозапись, как артист забирал сыновей из роддома, кадры со свадьбы с женой Ириной Монатик.

Украинский артист Монатик показал как проводит время с сыновьями - Даниилом и Платоном. Ребята энергичные, поэтому звездный отец подбирает для них активный отдых. Так, семья провела уикенд на боксерском ринге.