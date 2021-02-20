Монатик показал, как проводит уикенд с сыновьями

 
Ексклюзивы
1/5
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 1071
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 657
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3024
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 648
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 216
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 306
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 360
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2547
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 882
Фото
Все фото
5
5
5
5
15
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
&quot;Приходи, я тебя съем&quot;: самые крепкие пары шоу-бизнеса
"Приходи, я тебя съем": самые крепкие пары шоу-бизнеса
&quot;У меня есть 3 квартиры&quot;. Педан впервые рассказал о своем жилье в центре Киева
"У меня есть 3 квартиры". Педан впервые рассказал о своем жилье в центре Киева
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Видео
Все видео
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
На трек "Одинокії" украинского артиста вдохновило путешествие в Таиланд
На трек "Одинокії" украинского артиста вдохновило путешествие в Таиланд
"Настоящая магия". Украинский исполнитель представил провокационный клип
"Настоящая магия". Украинский исполнитель представил провокационный клип
Особая история: участник "Голоса страны" выпустил трек о любви
Особая история: участник "Голоса страны" выпустил трек о любви
28-летняя артистка пережила 3 ​​инсульта и сердечный приступ
28-летняя артистка пережила 3 ​​инсульта и сердечный приступ
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 360
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1674
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 270
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2052
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 252
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 567
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
суббота, 20 февраля 2021 20:45

Монатик показал, как проводит уикенд с сыновьями

  Комментировать

  Монатик поделился семейным снимком. Фото: Instagram
Монатик поделился семейным снимком. Фото: Instagram

Популярный украинский артист Монатик показал как проводит время с сыновьями - Даниилом и Платоном.

Ребята очень энергичные, поэтому звездный отец подбирает для них активный отдых. Так, семья провела уикенд на боксерском ринге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принцесса Евгения впервые показала новорожденного сына

Монатик похвастался, что помог детям овладеть новый вид спорта - бокс, и опубликовал фото с тренировки.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Артистка Jerry Heil опубликовала ролик, в котором исполняет песню из мультсериала "Чип и Дейл: Бурундучки-рятивничкы". Показала видео подписчикам в TikTok и Instagram. Также исполнительница рассказала о заветной мечте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Монатик показал, как проводит уикенд с сыновьями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Горящий поезд проехал 7 км

Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест

В Украине чтят память Героев Небесной сотни

Самое читаемое
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 24948
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
15
 Просмотров: 16155
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
5
 Просмотров: 12978
За тонировку машин могут забрать права, но есть условия
За тонировку машин могут забрать права, но есть условия Просмотров: 8226
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
5
 Просмотров: 6903
Знаменитости
"Это моя боль" - дочь онкобольной Заворотнюк поделилась редким кадром с матерью
"Это моя боль" - дочь онкобольной Заворотнюк поделилась редким кадром с матерью Просмотров: 963
"Разрешить прикоснуться ко мне". MamaRika рассказала про надоедливого фана
"Разрешить прикоснуться ко мне". MamaRika рассказала про надоедливого фана Просмотров: 99
Сергею Бабкину сделали вторую операцию
Сергею Бабкину сделали вторую операцию Просмотров: 567
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
5
 Просмотров: 6912
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
1
"Слуга" пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
1
Порошенко сократил разрыв с Зеленским, его партия на первом месте - КМИС и СОЦИС
Голосов: 42585
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть