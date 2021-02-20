Монатик показал, как проводит уикенд с сыновьями

Монатик поделился семейным снимком. Фото: Instagram

Популярный украинский артист Монатик показал как проводит время с сыновьями - Даниилом и Платоном.

Ребята очень энергичные, поэтому звездный отец подбирает для них активный отдых. Так, семья провела уикенд на боксерском ринге.

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Монатик похвастался, что помог детям овладеть новый вид спорта - бокс, и опубликовал фото с тренировки.

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Артистка Jerry Heil опубликовала ролик, в котором исполняет песню из мультсериала "Чип и Дейл: Бурундучки-рятивничкы". Показала видео подписчикам в TikTok и Instagram. Также исполнительница рассказала о заветной мечте.