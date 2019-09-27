"Взвешенные и счастливые": проект добровольно покинула экс-участница "Дома-2"

В четверг, 26 сентября, состоялся 5 выпуск шоу "Взвешенные и счастливые" на телеканале СТБ.

На 5 неделе соревнований участники встретились на горе высотой 20 метров. За победу в конкурсе могли получить большой бонус - минус 6 кг при взвешивании.

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Автор: пресс-служба канала СТБ Из проекта ушла экс-участница "Дома-2" Рима.

Под угрозой вылета оказалась экс-участница "Дома-2" Рима, которая не сбросила ни одного кг, и Лала. При весе 163 кг последняя потеряла всего 1 кг.

На голосовании Рима решила сама уступить место Лале и добровольно покинуть лагерь похудения. Все участники уверены, что Рим так сделала не из-за душевной доброты, а чтобы ее не выгнали, так как большинство участников были готовы голосовать против нее.

Ранее проект "Взвешенные и счастливые" покинула девушка с 14 размером груди.