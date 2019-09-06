"Взвешенные и счастливые": кто покинул проект во втором выпуске

5 сентября, в четверг, вышел второй выпуск 9 сезона шоу "Взвешенные и счастливые" на телеканале "СТБ".

Игра в Твистер стала первым испытанием для участников. Команда "коричневых", Михаил и Тамара, отказались от участия из-за травмы ноги у мужчины.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua) 2 Сен 2019 в 2:35 PDT

"Красные", Николай и Анна, также не получили победу в соревновании.

Под угрозой вылета оказались подопечные Иракли Макацария - Сергей из пары "синих" и Михаил с "коричневых".

По итогам голосования, Михаил покинул проект.

Автор: @thebiggestloserua Команда "коричневых" - МИхаил Воробьев и Тамара Мумладзе

Киевлянин Михаил Воробьев работает мастером мужских стрижек на Троещине. Ему 34 года. На проект пришел с весом 158 кг, за две недели сбросил 9 кг. На "Взвешенные и счастливые" пришел, чтобы улучшить здоровье и обрести любовь.