"Вы готовы убить меня, я готов убить вас": муж Тодоренко устал от ненависти

Влад рассказал, что через поток критики Регина лишилась работы, контрактов, денег Фото: instagram.com/vladtopalovofficial/

Муж телеведущей Регины Тодоренко российский певец Влад Топалов вступил в конфронтацию с подписчиками, которые критикуют его и жену. Скандал возник после того, как Регина Тодоренко публично выразила мнение по поводу насилия, отметив, что женщинам нравится чувствовать себя жертвами.

Топалов в Іnstagram резко высказывался в адрес подписчиков.

Влад рассказал, что через поток критики Регина лишилась работы, контрактов, денег.

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"Но я вас прощаю. В день, когда вы обрушили столько злости на меня, жену, сына, из жизни ушел Дима (друг Топалова, - Gazeta.ua.). Он делал очень качественный продукт и не боялся потерять деньги. Было бы круто , если бы вы, включая меня, научились быть добрее. Вы ненавидите меня, я ненавижу вас. Вы готовы убить меня, я готов убить вас! Ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца! Не надо быть такими злыми. Разве мой сын заслужил такой ненависти от вас? Мне кажется, нет", - написал Топалов.

Экс-ведущая украинского шоу о путешествиях "Орел и Решка" Регина Тодоренко попала в скандал. Она заявила, что женщинам, которые испытывают домашнее насилие, просто нравится быть жертвой. Через несколько дней после этого звезда потеряла миллионные контракты с производителем соков J7 и компанией Pampers. Она рекламировала эти продукты. 23 апреля Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов дали совместное интервью Peopletalk. Говорили о громких расставаниях знаменитостей и о том, почему они публично заявляют о проблемах в отношениях и домашнем насилии. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?" - этот вопрос просто взбесил сеть. Откровения телеведущей вызвали волну негатива.