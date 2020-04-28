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вторник, 28 апреля 2020 14:27

Теряет миллионные контракты: Регина Тодоренко попала в скандал

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Теряет миллионные контракты: Регина Тодоренко попала в скандал
Ведущая попросила прощения за высказывания по поводу домашнего насилия. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Экс-ведущая украинского шоу о путешествиях "Орел и Решка" Регина Тодоренко попала в скандал. Она заявила, что женщинам, которые испытывают домашнее насилие, просто нравится быть жертвой. Через несколько дней после этого звезда потеряла миллионные контракты с производителем соков J7 и компанией Pampers. Она рекламировала эти продукты.

23 апреля Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов дали совместное интервью Peopletalk. Говорили о громких расставаниях знаменитостей и о том, почему они публично заявляют о проблемах в отношениях и домашнем насилии. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?" - этот вопрос просто взбесил сеть. Откровения телеведущей вызвали волну негатива.

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"Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться", - блогерша и экс-ведущая уже дважды писала посты с извинениями.

Жена Влада Топалова потеряла миллионный контракт с производителем соков J7. Компания Pampers заявила, что прекращает сотрудничество с телеведущей.

"Мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. Мы не видим возможности продолжать сотрудничество с Региной. Часть средств, сначала направленных на рекламную кампанию с ее участием, будет передана в поддержку семей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - говорится в официальном обращении.

Звезду лишили титула "Женщина года" по версии журнала Glamour.

Разные знаменитости озвучивают позицию в вопросе скандала с высказыванием Регины Тодоренко о домашнем насилии.

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