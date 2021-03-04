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четверг, 04 марта 2021 19:20

Ведущий Гордеев в день рождения примерил форму моряка
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Гордеева поздравили с 31-летием
Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"
Гордеева поздравили с 31-летием
Гордеева поздравили с 31-летием
Гордеева поздравили с 31-летием
Гордеева поздравили с 31-летием

Ведущий Егор Гордеев отметил 31-летие в субботу, 27 февраля. Он ведет утреннее шоу "Сніданок з 1+1" 3,5 года.

Ведущие Валентина Хамайко, Александр Попов и психолог Анна Кушнерук поздравили Гордеева в прямом эфире с шариками и тортом. Именинник также представил шоу "Твій день", которого он является продюсером.

"Команда невероятная. Если не было бы этой команды, то я в принципе не решился бы на все это. Будут люди в кадре, которых вы все прекрасно знаете, но в такой коммуникации вы их не видели никогда", - рассказал Гордеев.

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Еще его коллеги Маричка Падалко и Неля Шовкопляс после эфира поздравили с праздником и новым статусом продюсера. Вручили ему подарки: бретонку с эксклюзивной вышивкой на сердце портретов всех ведущих "Сніданку", носки в полоску и настоящую фуражку моряка. Гордеев увлекается яхтингом и уже ходил в разные морские маршруты, в том числе, в Греции и за Критом.

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев появился в клипе "Я" топ-блогера миллионника Дмитрия Варварука, который уже набрал более 226 тыс. просмотров. Видео начинается с исторического момента знакомства звезд. Тогда в прямом эфире Егор оговорился и назвал блогера Варварчуком. Теперь звезды "хайпанули" в прямом эфире "Сніданку з 1+1".

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04
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