Ведущий Гордеев в день рождения примерил форму моряка

Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"

Ведущий Егор Гордеев отметил 31-летие в субботу, 27 февраля. Он ведет утреннее шоу "Сніданок з 1+1" 3,5 года.

Ведущие Валентина Хамайко, Александр Попов и психолог Анна Кушнерук поздравили Гордеева в прямом эфире с шариками и тортом. Именинник также представил шоу "Твій день", которого он является продюсером.

"Команда невероятная. Если не было бы этой команды, то я в принципе не решился бы на все это. Будут люди в кадре, которых вы все прекрасно знаете, но в такой коммуникации вы их не видели никогда", - рассказал Гордеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коллеги воплотили мечту ведущей Шовкопляс на ее день рождения

Еще его коллеги Маричка Падалко и Неля Шовкопляс после эфира поздравили с праздником и новым статусом продюсера. Вручили ему подарки: бретонку с эксклюзивной вышивкой на сердце портретов всех ведущих "Сніданку", носки в полоску и настоящую фуражку моряка. Гордеев увлекается яхтингом и уже ходил в разные морские маршруты, в том числе, в Греции и за Критом.

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев появился в клипе "Я" топ-блогера миллионника Дмитрия Варварука, который уже набрал более 226 тыс. просмотров. Видео начинается с исторического момента знакомства звезд. Тогда в прямом эфире Егор оговорился и назвал блогера Варварчуком. Теперь звезды "хайпанули" в прямом эфире "Сніданку з 1+1".