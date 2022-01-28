В стиле ню: 19-летняя гимнастка устроила горячую фотосессию на курорте в Эмиратах

Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada

Выступающая в индивидуальном первенстве гимнастка 19-летняя Влада Никольченко снова дразнит фанов соблазнительными фото. Наслаждается отдыхом в столице Объединенных Арабских Эмиратах - Абу-Даби.

Спортсменка показывает кадры, на которых предстает в бикини и откровенных нарядах. На одном из соблазнительных снимков, опубликованных в Instagram, очаровала позированием без бюстгальтера.

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Для жаркого фотосета Никольченко выбрала белую рубашку, которую не застегнула для пикантного кадра.

Никольченко публикует сексуальные фото с отдыха. Проводила отпуск в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. На одном снимке позировала в красном бикини. Пикантную фотосессию устроила на яхте. Никольченко эротично изгибалась ради соблазнительных кадров.